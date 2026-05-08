Foto: AP/SCANPIX/LETA

Tramps nāk klajā ar jauniem draudiem. Cik daudz cilvēku tie ietekmēs? 10

Pievieno LA.LV
LETA
8:20, 8. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien pēc telefonsarunas ar Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu paziņoja, ka Eiropas Savienībai (ES) līdz 4. jūlijam ir jāratificē tirdzniecības vienošanās ar ASV, pretējā gadījumā ASV būtiski paaugstinās ievedmuitas tarifus importam no ES.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes nevienu neklausa: ja kaut ko ieņēmušas galvā, pārliecināt ir gandrīz neiespējami 5
TV24
Baltkrievijā kaut kas notiek. Slaidiņš brīdina par satraucošām aktivitātēm pie Ukrainas robežas
Lasīt citas ziņas

Ierakstā savā platformā “Truth Social” Tramps pavēstīja, ka par šo jautājumu runājis ar Leienu un “piekritis dot viņai laiku līdz mūsu valsts 250. dzimšanas dienai, pretējā gadījumā diemžēl tarifi viņiem nekavējoties pieaugs līdz daudz augstākam līmenim”. 4. jūlijā tiks svinēta ASV neatkarības 250. gadadiena.

Savukārt Leiena pēc telefonsarunas ar Trampu uzsvēra, ka ES ir panākusi “labu progresu”, lai līdz jūlija sākumam ratificētu vienošanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins būrī! Sociālajos medijos izsmej Krievijas lēmumu “Uzvaras dienas” parādi aizvadīt bez militārās tehnikas
Krievu propagandas kanāli jau aktīvi izplata informāciju, kādi droni ielidoja Latvijā
“Ja man izdevās ar “Lido”, izdosies arī šoreiz!” Ķirsons pēc akciju pārdošanas veido jaunu kafejnīcu tīklu

“Abas puses joprojām esam pilnībā apņēmušās to īstenot,” viņa piebilda ierakstā platformā “X”.

ES un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai ES preču ievedmuitas tarifs ASV būs 15%.

Taču ES šo vienošanos vēl nav ratificējusi. Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstu pārstāvjiem trešdien neizdevās vienoties par ratifikāciju, un tika nolemts pie šī jautājuma atgriezties 19. maijā.

Paužot neapmierinātību ar ratifikācijas lēno gaitu, Tramps pagājušajā nedēļā draudēja noteikt 25% ievedmuitas tarifu automobiļu importam no ES.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas bija pretlikumīgi! Tramps zaudē tiesā
Tramps iešāva sev kājā: pirms 11 gadiem pieņemtais lēmums viņu vajā vēl šobaltdien
TV24
“Tas ir neglīti, bet tā ir reālā politika.” Rublovskis par ASV ietekmi un spiedienu uz mazajām valstīm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.