“Drīz dzirdēsim Krievijas reakciju.” Zelenskis beidzot atklāj 20 punktu miera plāna detaļas 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmo reizi atklājis slepena 20 punktu miera plāna detaļas, kas, domājams, var mainīt Ukrainas vēstures gaitu. Ukrainas prezidents to paziņoja sarunā ar žurnālistiem, vēsta ārzemju medijs.
Pēc viņa teiktā, šis ir provizorisks politisks dokuments starp Ukrainu, ASV, Eiropu un Krievijas Federāciju.
“Es domāju, ka drīz dzirdēsim Krievijas reakciju pēc tam, kad amerikāņi ar viņiem būs runājuši, un tad mēs sapratīsim mūsu nākamos soļus un iespējamos laika grafikus jebkādiem lēmumiem.
Mēs esam gatavi tikties ar ASV vadības līmenī, lai risinātu delikātus jautājumus. Tādi jautājumi kā teritoriālie jautājumi ir jāapspriež vadības līmenī,” sacīja Zelenskis.
Prezidents paskaidroja, ka politiskā dokumenta 20 pamatpunktos varētu būt iekļautas atsauces uz citiem iespējamiem dokumentiem vai vienošanām, kas rastos, pamatojoties uz šiem pamatnolīgumiem.
Turpinājumā apskatāmi miera plāna punkti.
1. – 5. punkts
1. Ukraina atkārtoti apstiprinās savu suverenitāti.
2. Tiks noslēgts pilnīgs un beznosacījumu neuzbrukšanas līgums starp Krieviju un Ukrainu. Ilgtermiņa miera uzturēšanai tiks izveidots uzraudzības mehānisms un kontaktlīnijas novērošanai, izmantojot bezpilota lidaparātus un satelītus, lai savlaicīgi ziņotu par pārkāpumiem un risinātu konfliktus.
3. Ukraina saņems stingras drošības garantijas.
4. Ukrainas bruņoto spēku personāls miera laikā saglabāsies 800 000 cilvēku sastāvā.
5. ASV, NATO un Eiropas dalībvalstis sniegs Ukrainai drošības garantijas.
Apakšpunkti:
- Ja Krievija iebruks Ukrainā, papildus koordinētai militārai atbildei tiks atjaunotas visas globālās sankcijas pret Krieviju.
- Ja Ukraina bez provokācijas iebruks Krievijā vai atklās uguni Krievijas teritorijā, drošības garantijas tiks uzskatītas par spēkā neesošām. Ja Krievija atklās uguni Ukrainai, drošības garantijas stāsies spēkā.
- ASV saņems kompensāciju par drošības garantijām.
6. – 10. punkts
6. Krievija nostiprinās savu neuzbrukšanas politiku pret Eiropu un Ukrainu visos nepieciešamajos likumos un dokumentos, tostarp ratificējot to ar pārliecinošu balsu vairākumu Valsts domē.
7. Ukraina noteiktā laikā kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti un iegūs īstermiņa privilēģētu piekļuvi ES tirgum.
8. Tiks noteiktas stabilas globālās attīstības paketes Ukrainai, kas aptvers plašu ekonomikas jomu klāstu.
9. Tiks izveidoti fondi Ukrainas ekonomikas, bojāto teritoriju atjaunošanai, kā arī humanitāro jautājumu risināšanai. Mērķis ir piesaistīt 800 miljardus dolāru, izmantojot kapitālu, dotācijas, parādus un privātā sektora ieguldījumus.
10. Ukraina paātrinās brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanas procesu ar ASV.
11.- 15. punkts
11. Ukraina apstiprina, ka saskaņā ar Kodolieroču neizplatīšanas līgumu paliks kā valsts bez kodolieročiem.
12. Zaporožjes AES jautājums ir pirmais punkts, kur puses vēl nav panākušas kompromisu. ASV piedāvā 33/33/33% sadalījumu Ukrainai, ASV un Krievijai, savukārt Ukraina piedāvā 50/50 sadalījumu Ukrainai un ASV, kur 50% elektroenerģijas tiek piešķirti Ukrainai, bet 50% – ASV.
13. Abas valstis īstenos izglītības programmas, kas veicina dažādu kultūru izpratni un toleranci, kā arī izskauž rasismu un aizspriedumus. Ukraina ieviesīs ES noteikumus par reliģisko toleranci un minoritāšu valodu aizsardzību.
14. Doņeckas, Luhanskas, Zaporožjes un Hersonas apgabalos karaspēka izvietošanas līnija, šīs vienošanās datumā, tiek atzīta par saskares līniju. Krievija pieprasa Ukrainas bruņoto spēku izvešanu, bet tiek meklēts kompromiss – demilitarizēta zona vai brīvā ekonomiskā zona.
15. Pēc vienošanās par turpmākajām teritoriālajām vienošanām gan Krievija, gan Ukraina apņemas nemainīt tās ar spēku.
16. – 20. punkts
16. Krievija netraucēs Ukrainai izmantot Dņepra upi un Melno jūru komerciāliem mērķiem. Tiks noslēgts atsevišķs jūras nolīgums un piekļuves nolīgums, kas aptvers kuģošanas un transporta brīvību, tostarp Kinbērnas kāpas demilitarizāciju.
17. Tiks izveidota humānās palīdzības komiteja, kas risinās neatrisinātos jautājumus un veiks karagūstekņu un civiliedzīvotāju apmaiņu.
18. Ukrainā pēc vienošanās noslēgšanas pēc iespējas ātrāk jārīko vēlēšanas.
19. Šis nolīgums būs juridiski saistošs, un tā īstenošanu uzraudzīs Miera padome prezidenta Trampa vadībā. Ukraina, Eiropa, NATO, Krievija un ASV būs daļa no šī mehānisma, taču visi pārkāpumi tiks pakļauti sankcijām.
20. Tiklīdz visas puses būs vienojušās, nekavējoties stāsies spēkā pilnīgs pamiers.
Pēc tam Ukraina iesniegs šo līgumu parlamentā ratifikācijai un/vai rīkos valsts mēroga referendumu ar balsojumu “jā” vai “nē”. Drošības garantijas stāsies spēkā tikai pēc pilnīgas ratifikācijas vai apstiprināšanas referendumā.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņojis, ka ASV-Ukrainas sarunās par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu tā arī nav panākta vienprātība par ilgtermiņa teritoriāliem jautājumiem un tie apspriežami augstākajā līmenī.
Viņš pavēstīja, ka pēdējā ASV miera plāna versija, ko Vašingtona iesniegusi Maskavai, paredz frontes līnijas iesaldēšanu un sarunu uzsākšanu par demilitarizētajām zonām.
20 punktu plāns arī paredz, ka krievu ieņemto Zaporižjas atomelektrostaciju kopīgi vadīšot Ukraina, Krievija un ASV, kas Kijivai nav pieņemams.