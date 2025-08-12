Kaspars Pollaks ievēlēts par MilTech asociācijas valdes priekšsēdētāju 0
Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācija (MilTech) par jauno valdes priekšsēdētāju apstiprinājusi Kasparu Pollaku, LMT Aizsardzības tehnoloģiju dienesta direktoru.
K. Pollaks līdz šim bijis aktīvs MilTech valdes loceklis, iesaistoties stratēģisku iniciatīvu un sadarbības projektu attīstībā ar Latvijas un starptautiskajiem partneriem. Viņa vadībā asociācijas valde turpinās stiprināt Latvijas militārās industrijas spējas, veicināt inovāciju ieviešanu un attīstīt eksportspējīgus risinājumus aizsardzības jomā.
Kā iepriekš ziņots, 9. jūlija biedru kopsapulcē par izpilddirektoru tika apstiprināts līdzšinējais valdes priekšsēdētājs, bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs Artis Pabriks, bet par valdes locekli ievēlēta uzņēmuma Ammunity valdes priekšsēdētāja Beāte Krauze-Čebotare. Asociācijas valdē turpina darbu arī Joseph Menaker, Edge Autonomy valdes loceklis, un Agris Ķipurs, Origin līdzdibinātājs un vadītājs.
MilTech dibināta 2024. gada vasarā ar mērķi apvienot Latvijas un ārvalstu ražojošos uzņēmumus militāro tehnoloģiju jomā, sekmējot inovatīvu risinājumu izstrādi un stiprinot valsts drošību. Šobrīd asociācijā apvienojušies 25 biedri, pārstāvot plašu tehnoloģiju spektru – no gaisa un ūdens bezpilota sistēmām, autonomajiem transportlīdzekļiem, sakaru tehnoloģijām un munīcijas ražošanas, līdz mašīnbūvei, ultravieglo lidmašīnu izstrādei un robotikai.