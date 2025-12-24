Militārās mobilitātes trūkums un budžeta izaicinājumi – Zīle par Eiropas Savienības galvenajām problēmām 2026. gadā 0
Eiropas Savienībai (ES) 2026. gadā galvenais izaicinājums būs aizsardzības spēju stiprināšana, tādu viedokli aģentūrai LETA pauda Eiropas Parlamenta (EP) viceprezidents un deputāts Roberts Zīle (NA).
Viņš norāda, ka Eiropas loma globālajā drošībā ir cieši saistīta ar tās militārajām spējām, taču līdzšinējā attīstība liecina, ka Eiropa netiek uztverta kā nopietns militārs spēks.
Zīle vērš uzmanību, ka ASV sāktajās miera sarunās par karu Ukrainā Eiropa netiek pilnvērtīgi iesaistīta, un tas, viņaprāt, apliecina vajadzību pēc būtiskām investīcijām militārajā nozarē.
Vienlaikus EP viceprezidents norāda, ka, lai gan daudzas valstis apzinās šo nepieciešamību, aizsardzības jomā vēl ir daudz darāmā.
Par būtisku jautājumu Latvijai 2026. gadā Zīle uzskata sarunas par jauno ES daudzgadu budžetu 2028.-2034. gadam. Viņš norāda, ka kopējais finansējums, visticamāk, nebūs lielāks kā iepriekšējā periodā, taču mainīsies līdzekļu izlietojuma nosacījumi.
Zīle uzsver, ka šādā modelī bagātākās valstis varēs atļauties lauksaimniekiem piemaksāt vairāk, savukārt mazāk turīgām valstīm, tostarp Latvijai, tas var radīt nevienlīdzīgus apstākļus. Tāpat viņš norāda uz neskaidrībām par tā dēvēto kopējo finansējuma “katlu”, kurā lielākais ir konkurētspējas fonds, ietverot arī aizsardzības nozari.
Vienlaikus Zīle atzīst, ka arī Latvijai ir konkurētspējīgas iestrādes militārajā industrijā, tostarp dronu ražošanā, un šīs spējas ir jāattīsta.
Runājot par savām darba prioritātēm, Zīle norāda, ka viņš turpinās darbu pie militārās mobilitātes regulas izstrādes ar mērķi to pabeigt 2026. gadā.
Topošajā regulā paredzēta tā dēvētā militārā Šengena koncepcija, kas noteiktu, ka miera laikā atļaujas militārajam transportam būtu jāizsniedz trīs dienu laikā, bet krīzes situācijās – sešu stundu laikā.
Tāpat Zīle norāda, ka turpinās darbu pie jaunā daudzgadu budžeta, iestājoties par pietiekamu finansējumu Eiropas Savienošanas instrumentam, tostarp transporta projektiem, kas atbilst arī NATO militārajiem koridoriem, tai skaitā “Rail Baltica”.
Viņš piebilst, ka arī turpmāk dažādos formātos pārliecinās EP kolēģus par nepieciešamību stiprināt dalībvalstu militārās spējas, kā arī uzsver, ka EP darbs Ukrainas atbalstam – gan finansiāli, gan ceļā uz dalību ES – turpināsies.