Kā rīkoties, ja bērns saslimis tieši pa svētkiem? Kādiem medikamentiem jābūt pa rokai, un kur meklēt ārstu? 0
Šajā gadā garajās Ziemassvētku brīvdienās Bērnu slimnīcas ārsti aicina aktīvāk izmantot iespēju ar pediatru konsultēties attālināti. Tā kā valstī ir augsts ar gripu saslimušo bērnu skaits, jādara viss iespējamais, lai mazinātu infekciju izplatīšanos. Ja ir iespējams ārstēties mājās, nevajadzētu doties uz Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru un reģionālo slimnīcu uzņemšanas nodaļām, bet gan konsultēties ar pediatru vai ģimenes ārstu attālināti.
Visā valstī, tajā skaitā Bērnu slimnīcā, arī svētku brīvdienās ir iespēja operatīvi saņemt ārsta konsultāciju situācijās, kad bērns pēkšņi saslimis. Sākotnēji visbiežāk ārstēt bērnu var arī mājās, tāpēc mājas aptieciņā vienmēr jābūt:
· termometram;
· temperatūru pazeminošiem līdzekļiem;
· deguna pilieniem vai aerosolam;
· pretalerģijas līdzekļiem;
· šobrīd – kombinētajam eksprestestam gripas un SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanai;
· dezinfekcijas līdzekļiem;
· pārsienamiem materiāliem.
Visbiezāk akūtas saslimšanas dēļ bērnus mēdz vest uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām, jo vecākus satrauc drudzis. Drudzis ir ķermeņa temperatūra, kas augstāka par 38 grādiem, kuras parādīšanās dažādu vīrusu izraisītu saslimšanu dēļ ir adekvāta organisma reakcija.
“Ja bērnam pēkšņi parādās akūtas saslimšanas simptomi, no kuriem viens ir drudzis, ļoti iespējams, ka to ir izraisījis gripas vīruss. Šajās situācijās iesakām veikt aptiekās nopērkamo eksprestestu un pēc tam konsultēties ar pediatru attālināti. Ja ir tikai drudzis, bet nav satraucošu simptomu un bērns ir vecāks par trim mēnešiem, bet vecāki nejūtas droši, ka tiks galā, vēlams pieteikties attālinātai konsultācijai ar pediatru Bērnu slimnīcas Pacienta portālā. Jau līdz attālinātajai konsultācijai ir jāraugās, lai bērns pietiekami daudz uzņem šķidrumu un jānodrošina bērnam miera režīmu. Ja ir drudzis un bērns jūtas slikti, jādod temperatūru mazinoši medikamenti, ievērojot vecumam un svaram atbilstošu devu. Pēc tam ir jānogaida vismaz 30–40 minūtes, lai izvērtētu medikamentu radīto efektu. Taču nav nepieciešams pazemināt temperatūru līdz normālai – temperatūras pazemināšanās par vienu grādu ir labs efekts,” stāsta Dace Barkeviča, Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra virsārste.
Pie Bērnu slimnīcas pediatra bez nosūtījuma novietnē “Torņakalns” vai filiālē ”Gaiļezers”, kā arī attālināti var vērsties pēc palīdzības, ja bērnam ir:
· akūta elpceļu saslimšana;
· paaugstināta temperatūra;
· sāpes ausī vai kakla sāpes;
· caureja, vemšana.
Drudža dēļ ar ārstu jāsazinās nekavējoties, ja:
· drudzis ir bērnam līdz trīs mēnešu vecumam;
· drudzis ir mazulim līdz gada vecumam, un viņš ēd mazāk nekā parasti, zīž vāji un negribīgi;
· bērns smagi elpo, dara to ātrāk nekā parasti, pukst, sten, vai arī – ir izmainīta bērna aktivitāte – viņš ir miegains, ilgstoši guļ, grūti pamodināms, nepaliek nomodā pēc pamodināšanas, ir uzbudināts, spalgi vai neparasti klusi raud.
Par citiem bīstamiem simptomiem, kad nekavējoties jākonsultējas ar ārstu, uzticama informācija pieejama šeit: https://www.veselapasaule.lv/lv/lasitava/ko-darit-ja-berns-saslimis/ja-bernam-ir-drudzis-palidziba-majas-apstaklos#atvesinasana
Svētkos nereti uz Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīnas centru atved bērnus vēdera sāpju dēļ. Kā ieteicams rīkoties, ja sāpes nav spēcīgas? Bērnu novēro, iedod atsāpinošu līdzekli, mudina bērnu apmeklēt tualeti. Ja sāpes nemazinās vai pievienojas citi simptomi, jāsazinās ar ārstu. Vairāk informācijas Bērnu slimnīcas portālā veselapasaule.lv https://www.veselapasaule.lv/lv/enciklopedija/simptoms/vedera-sapes#kad-javersas-pie-arsta https://www.veselapasaule.lv/lv/lasitava/ko-darit-ja-berns-saslimis/ja-bernam-ir-skidra-vedera-izeja-unvai-vemsana-palidziba-majas-apstaklos
Kur meklēt palīdzību svētku dienās?
· Brīvdienās un svētku dienās visu diennakti var zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni: 66016001.
· Palīdzību var meklēt vairākās veselības aprūpes iestādēs visā Latvijā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu
· Attālināti konsultācijas sniedz Bērnu slimnīcas pediatri, tās pieejamas 24/7. Pieteikties Bērnu slimnīcas pediatra attālinātai konsultācijai akūtā situācijā var Bērnu slimnīcas PACIENTA PORTĀLĀ (ieeja caur mājaslapu bkus.lv). Pēc pieteikuma aizpildīšanas pediatrs uz norādīto tālruņa numuru atzvana iespējami drīz, bet noteikti tuvāko 8 stundu laikā. Lūgums pēc pieteikuma telefonu turēt pa rokai, lai nepalaistu garām zvanu. Lai pieteiktos konsultācijai, ir jāzina bērna personas kodu. Visbiežāk konsultācijas attālināti tiek sniegtas, ja bērnam ir paaugstināta temperatūra, sāp auss vai satraukumu rada citas sūdzības, kad nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.
· Klātienē pēc pieraksta tajā pašā vai tuvāko divu dienu laikā var tikt pie Bērnu slimnīcas pediatra akūtos gadījumos, kurš pieņem novietnē “Torņakalns” Vienības gatvē 45, autorizējoties Bērnu slimnīcas PACIENTA PORTĀLĀ un veicot pierakstu elektroniski (jāizvēlas “Pieteikties vizītei, Epieraksts” un pakalpojums: “Pediatrs akūtos gadījumos”).
· Klātienē rindas kārībā pie pediatra akūtos gadījumos katru dienu no pulksten 8.00 līdz 21.00 konsultāciju var saņemt Bērnu slimnīcas filiālē “Gaiļezers” Juglas ielā 20.