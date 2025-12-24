FOTO: ekrānuzņēmums / “X”

FOTO. VIDEO. Maskavā atskan jau otrais sprādziens: ceļu policijas transportlīdzeklī gājuši bojā divi darbinieki, taču ir kāda nianse

11:57, 24. decembris 2025
Maskavā naktī uz trešdienu sprādzienā nogalināti divi policisti, kas mēģināja aizturēt kādu aizdomīgu personu, paziņojusi Krievijas izmeklēšanas komiteja.

Sprādziens noticis netālu no vietas, kur pirmdien tika likvidēts Krievijas ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs.

Incidents noticis ap plkst. 1.30 (plkst. 0.30 pēc Latvijas laika) pie policijas iecirkņa Maskavas dienvidos.
Kad policisti blakus savai patruļmašīnai piegāja pie aizdomīgās personas, tā detonēja spridzekli, teikts izmeklēšanas komitejas paziņojumā.

Sprādzienā gājis bojā arī vīrietis, kas iedarbināja spridzekli.

Ar tiesībsargāšanas iestādēm saistītais lietotnes “Telegram” kanāls “Baza” vēsta, ka eksplozijā vēl divi policisti guvuši ievainojumus un smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā.

“Baza” arī apgalvo, ka spridzeklis esot bijis novietots zem policijas automobiļa.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Maskavā pirmdien, uzspridzinot automobili, nogalināts Krievijas bruņoto spēku ģenerālštāba operatīvās apmācības pārvaldes priekšnieks ģenerālleitnants Fanils Sarvarovs.

Rakstā tika uzsvērts, ka ģenerālleitnanta Fanila Sarvarova nogalināšana tieši pie viņa mājas un mazāk nekā 16 kilometru attālumā no Kremļa ir nopietns trieciens Maskavas reputācijai.

“Sky News” norāda, ka nav skaidrs, kāpēc tieši Sarvarovs kļuvis par mērķi. Iespējams, augstā amata un acīmredzamās ievainojamības dēļ.

Uzbrukuma laiks arī ir zīmīgs – tas notika tūlīt pēc kārtējās neformālās ASV un Krievijas pārstāvju tikšanās, kas šajā nedēļas nogalē notika Maiami.

