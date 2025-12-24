Smirdīgus dzērājus neaiztiek, bet bērnus izsēdina. Vecāki ceļ trauksmi par “Rīgas satiksmes” kontrolieru rīcību 0
Jau vairākkārt esam rakstījuši par situācijām, kad brauciens sabiedriskajā transportā cilvēkiem izvēršas par nepatīkamu pieredzi. Vienus satrauc bezbiļetnieki, citus – kontrolieru attieksme, taču ir arī sabiedrības grupa, kura nereti paliek visneaizsargātākā – bērni un jaunieši.
Sociālo mediju platformā “Threads” Diāna aktualizē jautājumu par “Rīgas satiksmes” darba kvalitāti. Sieviete neslēpj neizpratni un jautā, vai tiešām sabiedriskajā transportā regulāri tiek izsēdināti skolēni. Tāpat viņa norāda, ka no sava dēla dzirdējusi – kontrolieri nereti nesarunājas latviešu valodā.
Kas par šo sakāms citiem soctīkla lietotājiem?
Laura norāda, ka “smirdīgus dzērājus” kontrolieri neaiztiek un ļauj tiem braukāties, taču uz bērnu ir vieglāk sakliegt un izrādīt savu pārākumu.
Savā pieredzē dalās arī Daniela. Viņa atceras, ka skolas laikā reiz aizmirsusi mājās savu etalonu. “Kontroliere man teica: “Tik jauna un jau pārkāpj likumu.” Šādus vārdus viņi nesaka cilvēkiem, kuri brauc alkohola reibumā. Iespējams, tāpēc, ka baidās – vīrieši bieži vien ir agresīvi, uzskata Daniela.
Viņa piebilst, ka nepilngadīgos bērnus izsēdināt ir daudz vieglāk.
Īpaši satraucošu situāciju apraksta Madara: “Es vienreiz pavisam nesen redzēju kā man acu priekšā kontroliere vienam apmēram 10 gadus vecam bērnam prasa kā viņš plāno maksāt un ja nav ar ko, tad lai brauc ar viņām kopā līdz galam (Imantai) un tiks skaidrībā.
Kāpu ārā tur centrā, nezinu kā tas beidzās, bet absolūti nenormāla attieksme. Parasti dzirdu kā mierīgi atgādina nevis šādi. Bērns bija pārbijies, pat neko nespēja pateikt pretī. Tieši pa to pašu laiku otra vienam smirdīgajam pasažierim centās pateikt, ka vajag izkāpt 😀 kaut kāds glitch matrixā.”
“Rīgas satiksme” skaidro situāciju
Uz iedzīvotāju pārmetumiem reaģējusi arī “Rīgas satiksme”. Uzņēmuma pārstāvji norāda:
“Bērnus līdz 14 gadu vecumam no sabiedriskā transporta izsēdināt nedrīkst, tāpēc lūdzam iesniegt precīzāku informāciju par notikušo: datumu, laiku un maršrutu.
Bērniem, tāpat kā ikvienam pasažierim, kuram piešķirta 100 % braukšanas maksas atlaide, brauciens vienmēr ir jāreģistrē, jo par šiem braucieniem finansējumu no pašvaldības vai valsts saņemam, balstoties uz reģistrācijām. Kā jau minēts, kontrole bērniem var laipni atgādināt par brauciena reģistrēšanu, taču izsēdināt viņus nedrīkst.”
Kā bērnam rīkoties, ja kontrole liek pamest sabiedrisko transportu?
Uz šo jautājumu atbildi LA.LV portālam sniedza VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) pārstāvis. Viņš skaidroja, ka pārvadātāja kontrolierim ir tiesības izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes un atsakās maksāt līgumsodu, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā (pilsētas nozīmes maršrutā).
Ja pasažieris, kurš nav iegādājies braukšanas biļeti nepakļaujas kontroliera uzaicinājumam labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa, kontrolierim ir tiesības pieaicināt policiju, lai pasažieri no sabiedriskā transportlīdzekļa izsēdinātu piespiedu kārtā.
Tāpat viņš norādīja, ka sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības neuzņemt sabiedriskajā transportlīdzeklī un izsēdināt no tā pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes vai neievēro normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no sabiedriskā transportlīdzekļa nākamajā pieturvietā vai kontroles vietā (pilsētas nozīmes maršrutā).
Kas attiecas uz bērniem, tad bērnu vecumā līdz 15 gadiem saskaņā ar iepriekš minēto kontrolieris drīkst izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa tikai tad, ja bērnu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.
Kā rīkoties vecākiem, ja bērns tiek izsēdināts?
“Par starpgadījumiem sabiedriskajā transportā nepilngadīgas personas vecākiem primāri ir jāvēršas pie konkrētā pārvadātāja, kura pakalpojumu viņu bērns vēlējās izmantot vai izmantoja, kā arī vienlaikus ar iesniegumu var vērsties ATD,” skaidro ATD pārstāvis.
Liela daļa sabiedrības izmanto sabiedrisko transportu
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad novembrī Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietojās 10 066 826 pasažieri, kas ir par 0,3% vairāk nekā pērnā gada novembrī. Arī novembrī pasažieru skaits saglabājies virs desmit miljoniem.
Visvairāk pārvadāto pasažieru bijis autobusos, kam seko trolejbusi un tramvaji. Popularitātes ziņā pa maršrutiem nemainīgais līderis starp tramvajiem ir 1. maršruts, kurā pārvadāti 1 066 297 pasažieri. Trolejbusu vidū lielākais pasažieru skaits reģistrēts 15. maršrutā, kur reģistrēti 547 973 braucieni, savukārt autobusu starpā līderpozīcijā bijis 3. maršruts ar 620 900 pārvadātajiem.
Kopumā novembrī pārvadāts 4 360 241 autobusu pasažieris, 3 427 134 trolejbusu pasažieri un 2 279 451 tramvaja pasažieris.
Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina kopumā 79 maršruti, tostarp septiņas tramvaju, 22 trolejbusu un 50 autobusu līnijas.
