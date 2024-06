Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Katram ir TĀ pudele, kas ilgi paliek neskarta, tiek taupīta īpašam brīdim… Cik ilgi drīkst glabāt stipro alkoholu? Ieteikt







Katram, kam ir dzērienu kolekcija, ir kāda pudele, kas paliek neskarta, tiek taupīta vai glabāta īpašam brīdim. Tomēr cik ilgi ieteicams glabāt alkohola dzērienus?

Reklāma Reklāma

Pastāv stingra pieeja vīna un alus uzglabāšanai. Tie ir dzērieni, kas jāizdzer neilgi pēc atvēršanas, tikmēr stiprie alkoholiskie dzērieni atvērti var plauktā stāvēt ilgāku laiku, raksta “New York Post“.

Par laimi, atšķirībā no vīna vai alus, destilētie stiprie alkoholiskie dzērieni tiek ražoti tā, lai tie kalpotu ilgi, jo vairumā gadījumu alkohola saturs pārsniedz 40% (ABV), un alkohols ir konservants.

Tomēr alkohols arī var sabojāties, jo aromāti un garšas laika gaitā savu kvalitāti zaudē. Tomēr ir daži veidi, kā pārliecināties, ka alkohols savu kvalitāti ir zaudējis un ir pienācis laiks to izmest.

Viens no paņēmieniem, kā nepieļaut alkohola sabojāšanos ir pavisam vienkāršs- iegādāties to mazāk un tikai tik daudz cik ir iespējams patērēt.

“Maza pudele ļauj patērētājam pilnībā izlietot produktu, pirms tas sāk mainīt gan garšu, gan aromātu,” izdevumam “Food & Wine” pastāstīja Džeisons Ašers, “Phoenix’s Century Grand” dibinātājs.

Vēl viena mazo pudeļu iegādes priekšrocība ir tā, ka varat izmēģināt kaut ko jaunu katru reizi, kad iegriežaties iegādāties dzērienu.

Bet ne visi spirtotie dzērieni ir veidoti vienādi.

Piemēram, degvīns kalpo mūžīgi, tam nepastāv risks, ka derīguma termiņš beigsies vai degvīns oksidēsies. Laika gaitā tas var noārdīties vismazāk, ieteicams to uzglabāt ledusskapī.

“Nelejiet glāzē augstākās kvalitātes degvīnu tieši no saldētavas,” izdevumam iesaka Maiks Fosters, Belvedere globālās tirdzniecības un klientu pieredzes menedžeris. “Labi pagatavotiem degvīniem ir to sastāvdaļu garša un aromāts, kas samazinās, ja tiek pasniegts pārāk auksts.”

Viskijam un burbonam var būt nelielas garšas izmaiņas, ja tos tur pārāk ilgi slēgtā stāvoklī, taču pastāv lielāka iespējamība, ka jūs vienkārši palaidīsit garām labāko dzeršanas laiku.

“Neatdzesēti, filtrēti, izturēti produkti var iegūt vizuālu duļķainību, ja pudeles nav pareizi noslēgtas,” skaidro Ašers. “Nepilnīgs blīvējums nodrošina alkohola iztvaikošanu un garā esošo taukskābju sarecēšanu.”

Reklāma Reklāma

Atvērtu viskija pudeļu aromāts un garša pasliktināsies aptuveni pēc gada vai diviem.

Ja tie ir pareizi noslēgti, tekilai un mezkalam ir zems oksidēšanās risks, lai gan laika gaitā tas var kļūt duļķains. Glabājiet agaves spirtus prom no tiešiem saules stariem istabas temperatūrā vai vēsākā vietā, lai izvairītos no iztvaikošanas, un cieši noslēdziet to, lai gaisā esošie aromāti nevarētu iekļūt tajā.

Lielāko daļu tekilas vislabāk izlietot viena gada laikā pēc atvēršanas. Savukārt džins jāuzglabā istabas temperatūrā tumšā vietā, iesaka Džeimss Bokers, “The House of Suntory” vadītājs. Iztvaikošana var izraisīt rūgtu garšu, kā arī krāsas maiņu un duļķainību. Džinu ieteicams izlietot viena gada laikā pēc atvēršanas.

Balts, nenogatavināts rums kalpos ilgāk, ja tas ir labi noslēgts un uzglabāts vēsā, tumšā vietā. No otras puses, izturēts rums laika gaitā var kļūt tumšāks, lai gan tās galvenokārt ir tikai vizuālas izmaiņas. Lielākā daļa izturētu rumu sāks zaudēt garšu jau pēc sešiem mēnešiem, un nenogatavinātus rumus vislabāk var izlietot gada vai divu laikā.

Runājot par liķieriem un vermutiem, ir daudz atšķirību, taču lielākā daļa no tiem parasti ir stiprināti vai saldināti, kas var izraisīt ātrāku oksidēšanos. Piemēram, kafijas liķieri, kas tiek izmantoti iemīļotajā Espresso Martini, var tikt uzglabāti istabas temperatūrā ilgu laiku, pateicoties augstajam cukura un alkohola saturam, kas darbojas kā konservanti.