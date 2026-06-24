“Profesor, es ar aliņu ārstējos!” Danilāns norāda uz vienu nopietnu bezalkoholiskā alus īpašību 0
“Vai drīkst dzert bezalkoholisko alu, ja bijusi kuņģa čūla?” TV24 raidījumā “Uz līnijas” jautā kāda skatītāja.
“Kāpēc ne? Var. Tikai redziet, alum ir viena cita liela nelaime – tas satur diezgan daudz kaloriju, ja kundze ir apaļīga, nez vai būtu kalorijām bagātu dzērienu vajadzīgs lietot,” atbild Anatolijs Danilāns, gastroenterologs, medicīnas zinātņu doktors.
Viņš skaidro, ka bezalkoholiskais alus sekmē apetīti.
“Ja tu esi vārgs un kārns un vajadzīgs uzbaroties, tad jau var paņemt aliņu, bet Latvijā ļoti daudz cilvēku ir apaļīgi un domā, ka ar alu tik daudz kaloriju neuzņems. “Profesor, es ar aliņu ārstējos,”” viņš citē kādu pacientu.
“Vēders nokāries, nu kas tā par ārstēšanos, jā, alkohola bezalkoholiskajā alū nav, bet kaloriju gan!” gastroenterologs brīdina.