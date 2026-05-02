Ne pārtika, ne dzērieni vai vingrošana – tieši šis fakts palēnina novecošanos šūnu līmenī 0
Nav šaubu, ka stipras draudzības padara mūs par laimīgākiem cilvēkiem. Kad esi kopā ar draugiem, ideālā gadījumā vajadzētu just cerības, sapratni un tuvību – un, saskaņā ar jaunu pētījumu , tas viss var rezultēties ilgākā un veselīgākā dzīvē.
Kornela Universitātē tiek pētīta bagātas sabiedriskās dzīves kumulatīvā ietekme, tostarp mīlestība no vecākiem, draugiem un kopienas. Un izrādās, sociālas priekšrocības var aizkavēt mūsu “epiģenētiskos pulksteņus”, kas būtībā ir atbildīgi par bioloģiskās novecošanās procesu.
Ar dziļām, ilgstošām sociālajām saitēm cilvēks saglabā daudz jaunāku smadzeņu vecumu nekā faktiskais. Būtībā stipras draudzības var palielināt ilgmūžību pat šūnu līmenī, par pētījumu vēstīts portālā RealSimple.
Saikne starp draudzību un veselīgu novecošanu
“Kumulatīvā sociālā priekšrocība patiesībā ir saistīta ar sociālo saikņu dziļumu un plašumu visas dzīves laikā,” saka Entonijs Ongs, Kornela Universitātes psiholoģijas profesors. “Mēs aplūkojām četras galvenās jomas: siltumu un atbalstu, ko cilvēks saņēma no vecākiem augot, cik ļoti tas jūtas saistīts ar savu kopienu un apkārtni, iesaistīšanos reliģiskās vai uz ticību balstītās kopienās un pastāvīgo emocionālo atbalstu no draugiem un ģimenes.”
Ilgstoša un dinamiska sociālā priekšrocība faktiski atspoguļojās epigenetiskajos, iekaisuma un neiroendokrīnajos ceļos, atklājot, ka bagātāks sociālais tīkls noved pie zemāka iekaisuma, sirds slimību un neirodeģenerācijas līmeņa.
Šo pētījumu no iepriekšējiem atšķir tā kumulatīvā pieeja: pētnieki neizmantoja izolētus sociālos faktorus, piemēram, laulību, bet gan daudzdimensionālu pieeju un novēroja mūža attiecības.
“Pārsteidzošs ir kumulatīvais efekts – šie sociālie resursi laika gaitā viens otru papildina,” skaidro Ongs. “Runa nav tikai par draugu esamību šodien; runa ir par to, kā jūsu sociālās saites ir augušas un padziļinājušās visas dzīves laikā. Šī uzkrāšanās izmērāmā veidā veido jūsu veselības trajektoriju.”
Lai gan tas nenozīmē, ka viena draudzība var pagriezt atpakaļ bioloģisko pulksteni, Ongs skaidro, ka attiecības, ko cilvēks veidojis visu savu dzīvi, ir tās, uz kurām jākoncentrējas un kuras jākopj = šo attiecību dziļums, konsekvence un dinamika galu galā nosaka attiecību ietekmi uz ilgmūžību.
Ongs to skaidro kā metaforu: “Iedomājieties sociālās saiknes kā pensijas kontu,” viņš saka. “Jo agrāk jūs sākat ieguldīt un jo regulārāk jūs iemaksājat, jo lielāka ir jūsu atdeve.”
Galvenie secinājumi
Draudzība ne tikai uzlabo garastāvokli. Spēcīgs sociālais tīkls faktiski var palēnināt bioloģisko novecošanos un uzturēt smadzenes formā.
Mūža garumā veidotās saiknes ir vissvarīgākās. Vislielāko ietekmi uz ilgmūžību atstāj uzkrātais siltums, atbalsts un kopienas sajūta, kas veidojusies laika gaitā.
Domā par attiecībām kā par ilgtermiņa ieguldījumu. Jo agrāk un konsekventāk tur tās kopsi, jo lielāks ieguvums veselībai tas būs vēlāk dzīvē.