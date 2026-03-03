Juris Pūce: Mums stāv cūciņa ar naudu, un mēs to sasitam, jo gribas bulciņu 0

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Juris Pūce, ekonomists, partijas “Latvijas attīstībai” valdes priekšsēdētājs, komentējot ideju par 2. pensiju līmeņa uzkrājumu priekšlaicīgu izņemšanu, pauda uzskatu, ka pensiju uzkrājuma izņemšana līdzinās krājkasītes sasišanai īslaicīga labuma dēļ, kas nav ilgtspējīgs risinājums.

Vienlaikus viņš atzīst, ka ir situācijas, piemēram, smagas slimības gadījumā, kad cilvēkam var būt objektīva vajadzība pēc šiem līdzekļiem. Lietuvā šādos gadījumos atļauj izņemt lielāku daļu uzkrājuma, taču viņš rosina apsvērt alternatīvu mehānismu – piemēram, iespēju naudu aizņemties.

Kā vēstīts jau iepriekš, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks norādījis, ka, ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji.

Arī Finanšu ministrija (FM) uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.

Arī Latvijas komercbanku pārstāvji norādījuši, ka masveida pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa būtu milzīga stratēģiska kļūda, kas lielu daļu nākotnes pensionāru pakļautu nabadzības riskam.

