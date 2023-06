Foto: Zane Bitere/LETA Ilustratīvs foto.

Ko darīt, ja radies balss aizsmakums pēc lielas dziedāšanas? Ieteikt







Klāt ne vien Līgo svētki un Jāņu diena, bet pavisam drīz arī skaistais Dziesmu un Deju svētku laiks! Jāņem vērā, ka šādos svētkos, kad daudz jādzied, ir liela slodze ne tikai balss saitēm, bet arī visam ķermenim kopumā, kas var izraisīt imunitātes pazemināšanos. Kā šādu svētku laikā parūpēties par kakla un balss saišu labsajūtu un veselību? Un ko darīt, ja ar to rodas problēmas? Par to portālam LA.LV pastāstīja “BENU Aptiekas” piesaistītā eksperte, ģimenes ārste Zane Zitmane un “BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Kāpēc rodas balss aizsmakums?

Balss aizsmakuma iemesls bieži vien ir laringīts jeb balsenes iekaisums. Akūts laringīts parasti ilgst trīs līdz septiņas dienas, bet hronisks – ilgāk par trīs nedēļām. Visbiežāk laringītu izraisa vīrusi, pārslodze balss saitēm, retos gadījumos arī bakteriālas un sēnīšu infekcijas. Ģimenes ārste Zane Zitmane uzsver, ka balss var izmainīties arī emociju ietekmē, jo balsenē un rīklē ir daudz nervu šķiedru, kas pienāk gan no centrālās nervu sistēmas, gan no autonomās nervu sistēmas. Savukārt autonomā nervu sistēma iedalās simpātiskajā un parasimpātiskajā nervu sistēmā.

Simpātiskā nervu sistēma atbild par “cīnīties vai bēgt” reakciju, tās ietekmē samazinās siekalu daudzums, palielinās sirdsdarbība, paaugstinās asinsspiediens. Tikmēr parasimpātiskā nervu sistēma atbild par miera stāvokli, un tās ietekmē palielinās siekalu izdalīšanas, samazinās pulss un asinsspiediens.

Kā pasargāt savas balss saites?

Lai saudzētu un pasargātu savu balsi, ģimenes ārste Zitmane dalībniekiem iesaka:

• nelietot alkoholu un nesmēķēt;

• atrast laiku arī atpūtai un miegam;

• uzņemt sabalansētu uzturu un daudz šķidruma, lai mitrinātu rīkli un balss saites;

• maksimāli atslogot balss saites – izvairīties no runāšanas un dziedāšanas pārāk ilgi un/vai pārāk skaļi;

• mitrināt rīkli – košļāt košļājamo gumiju, sūkāt ledenes vai aptiekā nopērkamas pastilas kakla un rīkles veselībai, kā arī elpot mitrinātu gaisu;

• izvairīties no čukstēšanas, jo tas var radīt lielāku piepūli balss saitēm, nekā runājot normāli.

Farmaceita padoms balss aizsmakuma gadījumā

“BENU Aptiekas” klīniskā farmaceite Ilze Priedniece skaidroja, ka balss aizsmakuma ārstēšanai vislabāk palīdzēs miera režīms balss saitēm, palielināta šķidruma daudzuma uzņemšana, izvairīšanās no kairinošām vielām, atteikšanās no smēķēšanas un alkohola, kā arī sūkājamās tabletes, pastilas un konfektes, kuru sastāvā ir ārstniecības augi, piemēram, Islandes ķērpis, smiltsērkšķis, alteja un ceļtekas.

Profilaktiski balss saišu un kakla veselībai ieteicams:

• ikdienā sekot līdzi pietiekamam uzņemtā ūdens daudzumam;

• ja nepieciešams, telpās izmantot gaisa mitrinātājus;

• ierobežot alkoholu un kofeīnu saturošu dzērienu patēriņu;

• nesmēķēt un izvairīties no cigarešu dūmiem, jo tie sausina kakla gļotādu un kairina balss saites;

• iekļaut ikdienā regulāras fiziskās aktivitātes;

• uzņemt veselīgu un sabalansētu uzturu, katru dienu ēdienkartē iekļaujot augļus un dārzeņus, kas bagāti ar antioksidantiem – C, A un E vitamīniem, jo tie palīdz rūpēties par gļotādu veselību;

• izvairīties no asiem, pārāk karstiem vai aukstiem ēdieniem un dzērieniem;

• atviļņa slimības gadījumā pielāgot savu diētu – tādi produkti kā kafija, šokolāde, piparmētras, ķiploki, sīpoli vai alkohols noteikti sūdzības var pastiprināt;

• izmantot sezonai atbilstošu apģērbu, galvassegu un šalli;

• vīrusu saslimšanu laikā ievērot visus profilaktiskos pasākumus – biežāka roku mazgāšana vai dezinfekcija, distancēšanās un citi;

• atļaut balsij dienas laikā atpūsties, kā arī īpaši dziedātājiem ieteicams apgūt pareizu runāšanas un dziedāšanas tehniku un iesildošos vingrinājumus.