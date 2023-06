Foto – Shutterstock

Sausa mute – ko darīt?







Autors: Anda Hailova, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Savulaik ieguvu sejas trijzaru nerva iekaisumu, kas ik pa laikam atgādina par sevi ar sāpēm, tāpēc ārsts izrakstīja zāles. Dzeru arī citas zāles. Visu laiku mokos ar mutes sausumu, īpaši mute kalst naktīs. Somā vienmēr ir līdzi pudelīte ar ūdeni, lai varu padzerties, gļotādas mitrināšanai palietoju speciālu gelu. Pastāstiet vairāk par mutes sausumu! Kā lai to mazina? Maiga Valmierā

Siekalām mutē jābūt

Siekalas satur dažādus mikroelementus (nātriju, kāliju, kalcija hlorīdu), fermentus (amilāzi, maltāzi), kuri tālāk kuņģī piedalās gremošanā, proteīnus. Normāli dienā izdalās vismaz litrs siekalu. “Ja mutē ir siekalas, ir vieglāk ēst, jo tās samitrina katru barības kumosu, un to ir vieglāk norīt, arī ēdiena garšu var just daudz labāk. Siekalas tīra mutes dobumu, pasargā gļotādu ķīmiski un mehāniski, palīdz uzturēt neitrālu reakciju mutē, daļēji pasargā zobus no kariesa veidošanās – neitralizē patogēnās baktērijas, noskalojot tās no zobiem,” stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta Mutes medicīnas centra vadītāja, mutes gļotādas speciāliste profesore Ingrīda Čēma.

Ja trūkst siekalu, var sākties virkne mutes dobuma veselības problēmu: grūtības norīt barību, to sagremot, runāt, var būt iekaisumi, sēnīšu infekcijas, kariesa veidošanās.

Siekalām ir ļoti daudz funkciju, tāpēc svarīgi palīdzēt tiem, kam ir sūdzības par sausu muti. “Diemžēl šādas situācijas nav tik retas, jo ir daudz faktoru, kas negatīvi ietekmē lielo siekalu dziedzeru darbību. Šādi faktori ir, piemēram, novecošanās – vecumā fizioloģiski izdalās mazāk siekalu, jo pamazām atrofējas to dziedzeru darbība, hroniskas slimības, izmantotās ār­stēšanas metodes, īpaši staru un ķīmijas terapija, ikdienā lietotie medikamenti,” uzskaita profesore Čēma.

Nozīme ir arī tam, kā darbojas mazie siekalu dziedzeri, kas ir izkaisīti mutes gļotādā.

No zālēm līdz neveselīgiem ieradumiem

“Par mutes sausuma izraisītāju numur viens uzskatu daļu medikamentu, īpaši tos, kas jālieto ilgstoši, atsevišķi – pat gadiem,” stāsta mutes problēmu speciāliste. “Visbiežāk šāda blakne ir antidepresantiem, neiroleptiskiem, pretepilepsijas, prettrauksmes līdzekļiem, antihistamīniem – preparātiem pret alerģiju. Arī zālēm sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, piemēram, pret augstu asinsspiedienu, aritmiju, blakne var būt sausuma sajūta mutē.” Kā novērojusi speciāliste, sausinoša ietekme var būt pat dabīgajiem antidepresantiem (asinszāle) un nomierinošajiem bezrecepšu līdzekļiem (ārstniecības baldriāns, parastais apinis un citi), ja aizraujas ar pārāk ilgu to lietošanu.

Būtiski siekalu daudzumu samazina galvas un kakla zonā veikta staru terapija un ķīmijterapija. “Pēc staru terapijas mutes sausums var saglabāties līdz diviem gadiem, situācijai uzlabojoties tikai pamazām,” norāda profesore.

Arī smēķēšanai ir negatīva ietekme uz siekalu dziedzeriem – cigarešu sastāvā esošās vielas iznīcina siekalu enzīmus, proteīnus, savukārt tabakas dūmi veicina skābas vides veidošanos mutē. Ja mutes dobumā pazeminās pH līmenis, rodas labvēlīgi apstākļi patogēnu baktēriju attīstībai. Var rasties arī pašu siekalu dziedzeru iekaisums.

Cukura diabēts un citas kaites

No slimībām cukura diabēta agrīnā sūdzība ir mutes sausums, tāpēc nereti tieši zobārsti konstatē šo slimību.

Ja mutē ilgāk par 2 nedēļām jūtams traucējošs sausums, kura dēļ gribas vairāk dzert un biežāk apmeklēt tualeti, arī naktīs, jāpārliecinās, vai nav attīstījies II tipa cukura diabēts.

Mutes kalšana kopā ar citiem sim­ptomiem var būt, ja ir vairogdziedzera problēmas, nieru mazspēja, urēmija – organisma pašsaindēšanās ar slāpekļa maiņas produktiem, ļaundabīgs audzējs, tuberkuloze, siekalu dziedzeru vai smaganu slimības, piemēram, parodontoze, hronisks deguna blakusdobumu iekaisums. “Ja mutē ir sēnīšu infekcija, vispirms būs sūdzības par sausumu un tikai pēc tam par dedzināšanu un siekalu izmaiņām: tās ir baltākas, biezākas, lipīgākas. Tad ņemam uztriepi no mēles saknes rajona, un parasti diagnoze par sēnīšu infekciju apstiprinās,” stāsta profesore.

Sausums mutē kopā ar trīci var būt arī nervu sistēmas slimību, piemēram, pārkinsonisma, simptoms. Tā lielākoties ir gados vecu cilvēku kaite, kas saistīta ar izmaiņām galvas smadzeņu asinsritē. Pēc insulta var būt divējāds stāvoklis: vieniem būs sūdzības par sausumu, citiem par pastiprinātu siekalošanos.

Nereti ir situācijas, kad sausuma sajūta ir arī acīs. Tad noteikti jāapmeklē speciālists, lai pārliecinātos, vai nav sākusies autoimūna saslimšana.

Iemesls, kāpēc naktīs izkalst mute, var būt elpošana caur muti. Naktī mums fizioloģiski mute ir sausāka. Ja cilvēks miegā krāc un elpo caur muti, protams, gļotādas izkaltīs, jo atšķirībā no deguna mute neveic gaisa mitrināšanu un siekalas ātri izžūst.

Kā var palīdzēt

“Varētu domāt, ja mutes gļotādas sausums ir kāda medikamenta dēļ, atliek nomainīt zāles pret citām, un sausuma sajūtas vairs nebūs. Diemžēl ne vienmēr tas iespējams,” teic profesore. “Īpaši grūti būs palīdzēt, ja cilvēks lieto dažādus medikamentus, – viņam ir gan sausa, gan dedzinoša sajūta mutē, un viss kaut kas jau izmēģināts.”

Palīdzēt tomēr iespējams, un vienkāršākā metode mitrināt mutes gļotādu ir šķidruma uzņemšana. “Tie, kam ir sausā mute, nereti sūdzas arī par plaisām mēlē. Tas ir tāpat kā ar zemi – ja tā izkalst, sāk plaisāt. Šādās situācijās ļoti svarīgs ir šķidruma patēriņš, tāpēc saviem pacientiem vienmēr uzdodam jautājumu, cik daudz tiek dzerts ūdens, uzņemts šķidrums, vai tas ir pietiekami. Ja negaršo vienkārši ūdens, var pievienot citrona šķēlīti, ingvera gabaliņu, kura asums pakairinās siekalu dziedzerus, un katru rītu izdzert pa glāzei. Protams, nedrīkst aizmirst padzerties arī dienas laikā,” iesaka Ingrīda Čēma.

Var lietot arī speciālus mutes gļotādu mitrinošus līdzekļus (nejaukt ar brīvi nopērkamajiem antibakteriālajiem mutes skalojamajiem!). Tos var izvēlēties pēc mutes problēmu speciālista, zobārsta vai farmaceita ieteikuma. Aptiekās ir pietiekami daudz šādu līdzekļu – gan lētāku, gan dārgāku. Taču arī lētākais pildīs savu uzdevumu, teic profesore. “Ar tiem iespējams piekļūt katrai vietiņai mutē, līdz ar to iedarbība notiek uz visu gļotādu. Ja ir izteikts sausums, skalošana ir laba izvēle. Kad mute izskalota, atlikumu izspļauj.”

Šie speciālie līdzekļi pieejami arī zobu pastas (uz tās iepakojuma būs norāde – speciāli mutes sausumam), gela vai aerosola veidā. “Jebkuru no tiem var lietot tik ilgi un bieži dienā, cik nepieciešams. Tie ir lokālas darbības, tāpēc nav jābaidās no pārdozēšanas. Vēlams mutes dobumu skalot vai apstrādāt pusstundu pirms ēšanas, īpaši, ja sausums radies pēc ķīmijterapijas vai starošanas, lai ir vieglāk ēst,” iedrošina profesore Ingrīda Čēma.

Ņem vērā

Gan pieaugušajiem, gan bērniem mute var kalst no uztraukuma, jo aktivizējas simpātiskā nervu sistēma, organisms ražo vairāk stresa hormonu, kuru ietekmē mazinās siekalu izdalīšanās.

Ļoti izteikti mute kalst smēķētājiem, taču to var izraisīt arī alkohola un pārmērīga asu garšvielu lietošana.

Sievietēm menopauzē siekalu daudzuma samazināšanos veicina hormonu līmeņa izmaiņas.