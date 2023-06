Ilustratīvs foto

Esam gatavi iet un darīt, piedalīties vairāku stundu, dienu vai pat nedēļu ilgos pasākumos, sacensībās – daudziem šovasar vēl priekšā aktīvi pasākumi ar augstu intensitāti kā Dziesmu un deju svētki, maratoni, ceļojumi u.c. Pirms tiem allaž vērts apstāties un pajautāt sev: “Kā ar manu veselību? Vai ne tikai es vēlos, bet arī mans organisms ir fiziski gatavs piedalīties?” aicina padomāt ģimenes ārste Veselības centru apvienībā (VCA) Jekaterina Āboliņa.

“Ideāli, ja ķermeni paaugstinātai slodzei sāk gatavot un pārbaudīt veselību vismaz pusgadu pirms gaidāmā notikuma, būtu ļoti labi, ja tam atvēlētu kaut vismaz dažus mēnešus. Ja nav sanācis savlaicīgi parūpēties par veselības pārbaudi, tad vizīte pie ģimenes ārsta neilgi pirms paredzētās slodzes tāpat būs vērtīga, jo speciālists vēl var palīdzēt uzlabot veselību. Tomēr, ja atklājas kas tāds, kādēļ papildu slodze pašreiz nav vēlama, labāk iecerēto atlikt un parūpēties par sevi – gan citā gadā izdosies noskriet maratonu vai vēl pēc dažiem piedalīties Dziesmu un deju svētkos!” tā VCA ģimenes ārste Jekaterina Āboliņa.

Savlaicīgas veselības pārbaudes

Savlaicīgas veselības pārbaudes pie ģimenes ārsta parādīs, kādā stāvoklī ir organisms. Gados vecāki cilvēki ārstu apmeklē regulāri, bieži vien iespējamos riskus pārzina pat labāk nekā gados jaunākie, kuriem reizēm maldīgi šķiet – esmu vesels, ar mani nekas slikts nevar notikt! Būtu labi laboratoriski pārbaudīt pilnu asins ainu. Ja analīžu rādītāji parādīs kādas novirzes no normas, aptuveni mēnesis bieži vien ir pietiekami, lai situāciju koriģētu, uzlabojot ēdienkarti, lietojot ārsta noteiktas zāles vai tml.

Pēc 35 gadu vecuma, ja mūžā vēl nav veikta, lai arī nav sūdzību, būtu lietderīgi veikt elektrokardiogrammu. Savlaicīgi vēlams lietot D vitamīnu, lai būtu pietiekams tā līmenis, kad tiek nodrošināta laba imunitātes darbība, kaulu un muskuļu veselība.

Jo vairāk gadu, jo svarīgākas rūpes par veselību

Organismu papildu slodzei jāsāk pieradināt pakāpeniski, cik ātri tas būs atbilstoši sagatavots, atkarīgs ne tikai no katra veselības, bet arī no vecuma – gados jaunākie organismu sagatavot tā, lai labi justos skriešanas sacensībās, uzstājoties koncertos, ceļojot, spēs daudz ātrāk, nekā cilvēki pusmūžā vai seniori.

Atcerēties paņemt līdzi zāles

Pacientiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas, pasākuma laikā obligāti pie sevis vai tuvu sasniedzamā vietā jābūt ikdienā lietojamajām zālēm, piemēram, ja slodzes, stresa dēļ ir risks paaugstināties asinsspiedienam. Minimālais mājas aptieciņas komplekts līdzi noderēs ikvienam, lai nodrošinātos, piemēram, ja sāks sāpēt galva, rastos alerģija, noderēs plāksteri nobrāzumiem, tulznām u.c.

Pat nelielas iesnas var mazināt spēkus

Pirms gaidāmās slodzes būtiski ir izvairīties arī no vispārīgām saslimšanām, kas pazemina imunitāti. Jārēķinās, ka pēc saaukstēšanās, ko papildinājušas iesnas, klepus vai pat paaugstināta temperatūra, organismam, kā minumus, lai atjaunotos, būs nepieciešamas vismaz divas nedēļas.

Atslēgas vārdi – REGULĀRI PADZERTIES



Cilvēki bieži vien nenovērtē reālo situāciju, karstumu, bezgaisu, slāpes. Kad atrodaties pasākumā, zināms, ka būs ilgi jāstāv vai jādejo mēģinājumos, būtiski pārliecināties, kur tuvumā ir iespēja padzerties. Ideāli, ja ūdens pudele ir līdzi! Padzerties regulāri ir ļoti būtiski, lai organisms justos labi, īpaši karstā laikā. Tāpat, ja esat ceļojumā, dodaties pastaigā, pat nelielā pārgājienā, svarīgi ir līdzi paņemt ūdeni, kas var nebūt pieejams pa ceļam. Slāpes rada organisma atūdeņošanos, kas ir bīstami veselībai.

Savlaicīga maltīte pret bada ģīboni

Regulārai ēšanai pasākumā būtu īpaši jāseko līdzi, ja cilvēkam ir cukura diabēts, viņš ikdienā lieto zāles cukura līmeņa pazemināšanai. Būtībā jebkuram, ja ir paaugstināta slodze, svarīgi arī laicīgi paēst, ēdienreize jāieplāno vai noteikti jāpaēd laikā, kad to paredzējuši organizatori. Reizēm cilvēkus paaugstinātas slodzes apstākļos piemeklē bada ģībonis – sekas tam, ka nav laicīgi apzināti vai neapzināti paēsts.

Ir laba pašsajūta – piedalies! Nav – paliec mājās!

Visos pasākumos var piedalīties tikai, ja ir vesels un pašsajūta laba. Ja, piemēram, dziedot, dejojot, skrienot, ejot, tā pasliktinās, uzreiz jābrīdina līdzās esošie pasākuma dalībnieki, līdzjutēji vai citi, kuri varētu palīdzēt vai pieaicināt mediķus. Pirms pasākuma jāpārliecinās, kur atrodas medpunkts, feldšera vieta neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai vajadzības gadījumā iespējami ātrāk saņemtu profesionālu palīdzību.

Svarīgi apģērbties atbilstoši laikapstākļiem, lai nebūtu ne par karstu, ne par aukstu. Karstā laikā jāvelk gaišs, elpojošs apģērbs, viegli apavi, noteikti jābūt galvassegai.

