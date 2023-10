Foto: Pixabay

Autors: Annika Niedrīte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Mēs nopietni izturamies pret darba vai īpašu notikumu apģērbu izvēli, bet mājās dažkārt atļaujamies tērpties visai nevīžīgi. Tomēr attieksme pret sevi vislabāk izpaužas tieši aiz slēgtām durvīm. Par ko liecina apģērbs, kādu valkājam mājās? Lapā psychologies.ru tēmu aplūko psiholoģe, personīgās izaugsmes un profesionālās attīstības konsultante Jeļena Ponomarjova.

Ko tu valkā, kad neviens tevi neredz? Novalkātu T-kreklu? Halātu ar neizmazgājamu traipu? Saplēstus džinsus? Skaistas un ērtas mājas drēbes – tas ir jautājums par pašcieņu un pašapziņu. Ja, paejot garām spogulim, tu redzi būtni bezveidīgā vecā peldmētelī, kurai kājās ir novalkātas čības, tas pavisam noteikti nestiprinās pārliecinātību par sevi. Tas, ko tu valkā mājās, var daudz pateikt par tevi.

Halāts

Labas kvalitātes (frotē vai velūra), apjomīgs halāts sniedz komforta, siltuma un drošības sajūtu, pārraida uz smadzenēm signālu “es esmu mājās.” Cilvēks halātā ir atslābinājies un mierīgs, viņš nekur nesteidzas.

Atgriežoties mājās nomainīt lietišķo kostīmu pret halātu – labākais veids, kā pārslēgties no darba atmosfēras uz atpūtu.Labāk izvēlēties vienkrāsainu halātu mierīgā krāsā – maigā ceriņkrāsā vai bāli rozā, bēšu, bordo. Balta krāsa nav vispiemērotākā, jo tāds halāts var asociēties ar slimnīcu vai viesnīcu.

Skaists zīda halāts ar mežģīnēm ne tikai noskaņo romantiski, bet arī ceļ sievietes pašapziņu. Tāds apģērbs atspoguļo viņas mīlestību pret sevi un vēlēšanos tikt mīlētai. Turklāt robeža starp halātu relaksācijai un apģērbu, kas kļuvis par sievietes mājas dzīves sastāvdaļu, ir ļoti plāna.

Padomju laikos dažādāko krāsu halāti (parasti puķaini) bija neatņemama garderobes sastāvdaļa. To valkāja gadiem, prieks par jauna halāta iegādi bija līdzvērtīgs priekam par jaunas kleitas iegādi. Protams, tajos laikos cita mājas apģērba nebija, tāpēc sieviete treniņtērpā (parasti no ārzemēm atvestā) tika uzskatīta par modernu vai kritizēta, jo atļāvusies valkāt pieguļošu apģērbu.

Būtisks moments: svarīgai sarunai ar vīru vai bērnu halāts nebūs piemērots. Sarunu neuztvers pietiekami nopietni, jo sievietes tēls asociēsies ar “labo mammu”, nevis ar cilvēku, kurš apņēmies pasākt ko nopietnu.

Sportisks apģērbs

Tā ir aktivitāte un tonuss, iespēja uzsvērt savu labo figūru vai atgādināt, ka vajadzētu lietas labā kaut ko darīt. Spilgtas krāsas T-krekls un legingi mākoņainā dienā uzlabo garastāvokli un sniedz enerģijas lādiņu.

Izvēloties sporta apģērbu lietošanai mājās, jāpievērš uzmanība ērtumam, materiālam un fasonam, nevis sportiskajām īpašībām, kas ir svarīgas fitnesa nodarbībās. Sportiska stila mājas apģērbam pirmkārt jābūt vieglākam, ērtākam un ķermenim patīkamākam.

Džinsi

Tas ir ne tikai komforts un ierasts ikdienas apģērbs, bet arī veids, kā izteikt aktīvu nostāju: “Esmu gatava tūlīt pat celties un steigties darīšanās.”

T-krekls un mājas bikses vai pidžama

Mūsdienās tas ir galvenais sieviešu mājas apģērba veids un ļauj izpaust sevi vairākos veidos. Tas var būt:

• romantisks komplekts ar volāniem maigos pasteļtoņos;

• spilgtas krāsas komplekts garastāvokļa uzlabošanai ar humoristiskiem uzrakstiem vai animācijas filmu tēliem;

• komplekts sportiskā stilā, kas izceļ figūru;

• dažādu krāsu un apdruku kokteilis, kas atspoguļo tavu iekšējo stāvokli;

• vasaras komplekts ar viegliem šortiem vai ērts komplekts ar siltām biksēm ziemai;

• vienādi komplekti mātei un meitai (family look).

Mājas apģērbam jāatbilst dvēseles stāvoklim vai jāveido noteikta noskaņa.

Mājas apģērbu garderobes noteikumi

Mājas apģērbam jāatbilst dvēseles stāvoklim vai jāveido noteikta noskaņa. Ja vēlies nodarboties ar sportu, bet pietrūkst iekšējas motivācijas, nopērc sporta tērpu.

Piemeklējusi apātija, jo ir slikti laika apstākļi? Uzvelc spilgtu T-kreklu un bikses ar apdruku. Gribas teikt “Es pati”? Valkā džinsus. Apnicis būt “dzelzs lēdijai” darbā? Mājās valkā mīkstu halātu.

Kas mājas apģērbā ir nepieņemams?

Pirmkārt, netīras un stipri novalkātas drēbes. Ikvienam ir iecienītas lietas, ko esam gatavi nēsāt gadiem. Bet visiem apģērbiem ir valkāšanas termiņš. Jāspēj savlaicīgi atvadīties no iecienītākā halāta, lai kādu dienu nepārvērstos “izgāztuves karalienē.”

Ja ar kādu no mājas apģērbiem tevi piemeklēja mīlestība no pirmā acu uzmetiena, labāk uzreiz nopirkt divus vai trīs komplektus. Šīs izmaksas atmaksāsies ar tavu sakopto izskatu mājās.

Vajadzētu regulāri pārskatīt savu drēbju skapi, atbrīvojoties no saplēstām, novalkātām un izstaipītām drēbēm. Kritiski apskati katru lietu un atbildi uz jautājumiem:

• Vai apģērbā palicis vēl kas cits, izņemot ērtumu? Vai tev tas patīk?

• Pats galvenais – kā izskaties mājinieku acīs? Vai izraisi cieņu un apbrīnu?

• Kādu piemēru rādi meitai? Kādu sievietes piemēru redz tavs dēls?

• Kas tu esi vīram – skaista sieva vai “mājkalpotāja”?

• Ja pēkšņi ieradīsies viesi, vai tev būs kauns par izskatu?

Šķiršanās no savām mīļākajām lietām un paradumiem ir iziešana no komforta zonas. Taču bez atvadīšanās no vecā neparādīsies jaunais. Ne velti psihologi vienmēr iesaka uzsākt jaunu dzīvi, atvadoties no vecajām lietām, kaut vai runa būtu tikai par veco mājas apģērbu.

Padomā, kādu noskaņu gribi uzsvērt vai radīt ar mājas tērpu un droši iemieso savas vēlmes. Gandrīz trešdaļu no dzīves mēs pavadām mājās, un lai šī dzīve būtu spilgta, stilīga un skaista.