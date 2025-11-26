Kokrūpnieki par zaļo kursu: Pašlaik notiek pieklājīga atpakaļkāpšanās 0
Zaļo kursu savulaik Eiropā lielā steigā pieņēma politiķi, kuriem nav bijusi sajēga par to, ko pieņem. Tie bija skaisti mērķi, kuri tagad “salikti” skaitļos izskatās neiespējami TV24 raidījumā “Globuss” atzīmē Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, piebilstot, ka tagad notiek “pieklājīga atpakaļkāpšanās”.
“Pašlaik notiek divi soļi uz priekšu un trīs atpakaļ, bet šajā gadījumā tas nav pārmetums. Man ir prieks, ka beidzot kāds ir parēķinājis un sapratis. Beidzot kāds ir pamodies un sapratis, ka šie jau kopumā pareizi mērķi nav tik ātri sasniedzami un tik nesāpīgi. Sāk savā veidā racionalitāte atgriezties,” atkāpes no Eiropa zaļā kursa komentē K. Klauss.
Jāņemot vērā, ka zaļā kursa mērķus izstrādāja un nosprauda pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un tā laika aprēķini esot pamatojušies un nepieciešamību pēc liela apjoma dabasgāzes, kas līdz ar Krievijas agresiju Ukrainā ir ierobežota. Zaudējot vienu sastāvdaļu mainās viss algoritms, norāda Kokrūpniecības federācijas viceprezidents.
