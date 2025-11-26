Kokrūpnieki par zaļo kursu: Pašlaik notiek pieklājīga atpakaļkāpšanās 0

LA.LV
16:18, 26. novembris 2025
Viedokļi

Zaļo kursu savulaik Eiropā lielā steigā pieņēma politiķi, kuriem nav bijusi sajēga par to, ko pieņem. Tie bija skaisti mērķi, kuri tagad “salikti” skaitļos izskatās neiespējami TV24 raidījumā “Globuss” atzīmē Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, piebilstot, ka tagad notiek “pieklājīga atpakaļkāpšanās”.

Reklāma
Reklāma
10 lietas, kas bez žēlastības jāizmet no mājas līdz Jaunajam gadam. Vismaz viena no tām ir teju katram
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
RAKSTA REDAKTORS
“”Rimi” veikala vadītāja pazemo darbiniekus, cilvēki ir bailēs, vadībai vienalga,” drosmīga darbiniece atklāj haosu uzņēmumā
Lasīt citas ziņas

“Pašlaik notiek divi soļi uz priekšu un trīs atpakaļ, bet šajā gadījumā tas nav pārmetums. Man ir prieks, ka beidzot kāds ir parēķinājis un sapratis. Beidzot kāds ir pamodies un sapratis, ka šie jau kopumā pareizi mērķi nav tik ātri sasniedzami un tik nesāpīgi. Sāk savā veidā racionalitāte atgriezties,” atkāpes no Eiropa zaļā kursa komentē K. Klauss.

Jāņemot vērā, ka zaļā kursa mērķus izstrādāja un nosprauda pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un tā laika aprēķini esot pamatojušies un nepieciešamību pēc liela apjoma dabasgāzes, kas līdz ar Krievijas agresiju Ukrainā ir ierobežota. Zaudējot vienu sastāvdaļu mainās viss algoritms, norāda Kokrūpniecības federācijas viceprezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
Zināms, par ko Zelenskis pasniedzis īpašu apbalvojumu Latvijas ārlietu ministrei
Noticis tas, ko daudzi jau paredzēja: mazie veikali spiesti saīsināt darba laiku
“Piedāvāja 15 kebabus kā kompensāciju…” Konflikts kebabnīcā beidzas ar neparastu zādzību

Pasaules notikumi apskats un analīze katru ceturtdienu TV24 raidījumā “Globuss” pl. 21:03! Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Kulbergs: “Mana izvēle “dzīvot zaļi” nav valsts interesēs…”
Eksperts: Viss kļūs dārgāks, jo ieviešam zaļo kursu, taču reāli ietekme uz klimatu var nebūt cerētā
VIDEO. “11 ozolu likteni vēlas izlemt ar zāģi!” Vai Latvijas spēka simboli Skrīveru pagastā kļūs par asfaltu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.