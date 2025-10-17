Kulbergs: “Mana izvēle “dzīvot zaļi” nav valsts interesēs…” 0
Vai apkures cenu pieaugums Latvijā ir neizbēgams – par šo tēmu TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja 14. Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, Finanšu nozares asociācijas Kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētājs, bankas Citadele meitasuzņēmuma “CBL asset management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis un Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs (ZZS) Jurģis Miezainis.
Kārlis Purgailis uzskata, ka vienotas politikas siltuma un elektrības ražošanas sistēmā nav, arī izmaiņas gadu gaitā ir bijušas diezgan radikālas – tad valsts stimulē lietot siltumsūkņus, tad elektrība ar OIK kļūst dārgāka, cilvēki saņem sodu… Uzstāda saules paneļus un atkal tiek sodīti…
Turpinot Purgaiļa iesākto, Andris Kulbergs norāda, ka būtiski atcerēties vienu lietu: elektrība no visa enerģētikas portfeļa ir tikai 14 procenti, lielāko daļu – 55 procentus – sastāda siltums. “Tas ir lielākais enerģētikas apmērs, kāds vispār ir. Mēs nez kāpēc par to nerunājam. Spriežam par elektrību, bet lielākais zilonis telpā ir siltums.”
Viņš pats savā mājā izvēlas “dzīvot zaļi”, jo ir uzstādījis siltumsūksni, viņam ir arī saules paneļi, bet par to saņem sodu. “Mana it kā “zaļā izvēle” nav valsts interesēs, bet būtu jābūt pretēji.” Bažas par to, ka valstij nav politikas par siltumapgādi, kliedē Jurģis Miezainis.
Uz jautājumu, kāpēc siltumapgāde nepaliek lētāka, viņš atbild: “Siltumapgāde ir pašvaldībām deleģētā funkcija.”
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.