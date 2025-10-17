Kulbergs: “Mana izvēle “dzīvot zaļi” nav valsts interesēs…” 0

LA.LV
10:02, 17. oktobris 2025
Ziņas Ekonomika

Vai apkures cenu pieaugums Latvijā ir neizbēgams – par šo tēmu TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja 14. Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, Finanšu nozares asociācijas Kapitāla tirgus komitejas līdzpriekšsēdētājs, bankas Citadele meitasuzņēmuma “CBL asset management” valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis un Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs (ZZS) Jurģis Miezainis.

Reklāma
Reklāma
“Latvijai tuvojas…” Alvis Hermanis izsaka mīklainu paziņojumu, radot satraukumu sabiedrībā
RAKSTA REDAKTORS
“Pašvaldības uzņēmumā vadītājs visus terorizē, darbinieki bēg, es dzeru nervu zāles!” Karīna izmisumā; darba inspekcija iesaka rīkoties
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes atgūstas no grūtajiem laikiem: tās drīz tiks vaļā no savas “melnās svītras”
Lasīt citas ziņas

Kārlis Purgailis uzskata, ka vienotas politikas siltuma un elektrības ražošanas sistēmā nav, arī izmaiņas gadu gaitā ir bijušas diezgan radikālas – tad valsts stimulē lietot siltumsūkņus, tad elektrība ar OIK kļūst dārgāka, cilvēki saņem sodu… Uzstāda saules paneļus un atkal tiek sodīti…

Turpinot Purgaiļa iesākto, Andris Kulbergs norāda, ka būtiski atcerēties vienu lietu: elektrība no visa enerģētikas portfeļa ir tikai 14 procenti, lielāko daļu – 55 procentus – sastāda siltums. “Tas ir lielākais enerģētikas apmērs, kāds vispār ir. Mēs nez kāpēc par to nerunājam. Spriežam par elektrību, bet lielākais zilonis telpā ir siltums.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Plāno iegādāties lietotu auto? 13 automašīnas, kuras var iegādāties pat ar lielu nobraukumu
“Pases pazudušas, iestrēguši Arābu Emirātos, būs jāmaksā 6000 eiro,” Didrihsone atklāj, ka nezina, kā tiks uz Latviju
Kokteilis
VIDEO. “Pacēlām viņai vēderu, un tur viss bija jēls līdz kaulam!” Šova zvaigzne Margarita Kolosova vaino mediķus mammas nāvē

Viņš pats savā mājā izvēlas “dzīvot zaļi”, jo ir uzstādījis siltumsūksni, viņam ir arī saules paneļi, bet par to saņem sodu. “Mana it kā “zaļā izvēle” nav valsts interesēs, bet būtu jābūt pretēji.” Bažas par to, ka valstij nav politikas par siltumapgādi, kliedē Jurģis Miezainis.

Uz jautājumu, kāpēc siltumapgāde nepaliek lētāka, viņš atbild: “Siltumapgāde ir pašvaldībām deleģētā funkcija.”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Es pat varētu teikt, ka viņi man deva cerības…” Deputāts Kulbergs publicē video ar brālēnu Mārtiņu, kurā viņš vēl spēja parunāt
TV24
“Rīdzinieki pārmaksā desmitiem miljonu eiro!” “Rīgas Siltums” tracis uzņem apgriezienus
“Rīgas Siltums” – kārtējais piemērs, ka valsts kapitālsabiedrību pārvaldība Latvijā ir izgāzusies
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.