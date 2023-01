Ivans no Maskavas stāsta, kā ticis karot par tēvzemi pirmajās rindās ar “vāgneriešiem” Ieteikt







Izskanējušas ziņas, ka Krievija ne tikai mobilizē savas valsts iedzīvotājus, bet vervē cilvēkus savai armija Tuvajos Austrumos un arī Āfrikā. Sociālajos tīklos starp Krievijas mobilizētajiem atrodams video ar īsu “interviju” ar kādu samulsušu Ivanu it kā no Maskavas, lai gan kolēģi fonā runā, ka no Kotdivuāras, valsts Rietumāfrikā.

Tumšādainais vīrietis krievu valodā kautrīgi stāsta, ka Krievijas armijā viņš ir kara dēļ, lai aizstāvētu savu otro dzimteni. Pagaidām Krievijas pilsonības gan viņam neesot, bet aizkadrā Jevgēņijs Prigožins, Krievijas uzņēmējs un politiķis, “Vāgnera grupas” izveidotājs, apgalvo, ka šādiem brašiem tēvzemes aizstāvjiem noteikti tā jāpiešķir.

Progožins stāsta, ka Kotdivuārā meklējis puišus līgumam triecienbrigādei. Ivanam Progožins solījis franču valodas tulka darbu, ja vien viņš dosies uz fronti un izdzīvos. Komandieri slavējot Ivana drosmi kaujaslaukā, taču uz jautājumu, kāpēc bijis cietumā, Prigožins pasteidzas atbildēt Ivana vietā – ka tas neesot svarīgi.

Ukrainas izlūkdienests: Krievija gatavojas mobilizēt vēl pusmiljonu karavīru

Krievija gatavojas janvārī mobilizēt vēl 500 tūkstošus karadienestam pakļautu cilvēku papildus 300 tūkstošiem, kas tika iesaukti karadienestā oktobrī, britu laikrakstam “The Guardian” pavēstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Militārās izlūkošanas galvenās pārvaldes priekšnieka vietnieks Vadims Skibickis.

Skibickis paziņoja, ka jauniesaucamie tiks iesaistīti vairākās Krievijas uzbrukuma operācijās pavasarī un vasarā Ukrainas austrumos un dienvidos. Ukraina prognozē, ka pēdējais mobilizācijas vilnis Krievijā tiks izsludināts 15.janvārī.

“Viņi liek uzsvaru uz cilvēku un tehnikas daudzumu,” sacīja Skibickis. Viņš piebilda, ka Krievijai būs vajadzīgi apmēram divi mēneši militāru formējumu izveidošanai, un jebkādi Krievijas panākumi kaujas laukā būs atkarīgi no tā, cik labi šie formējumi būs apgādāti un sagatavoti. Daudz būs atkarīgs arī no tā, vai turpināsies Rietumu munīcijas un ieroču piegādes Ukrainai jaunu rezerves apakšvienību apgādei, kuras gatavo Ukraina. “Ja Krievija šoreiz zaudēs, tad Putins cietīs krahu,” piebilda Skibickis.

Opozicionārs: Baltkrievijas varasiestādes varētu tuvākajā laikā sākt mobilizāciju

Baltkrievijas varasiestādes varētu tuvākajā laikā sākt mobilizāciju, lai sniegtu aktīvu militāru palīdzību Krievijai karā pret Ukrainu, paziņojis Baltkrievijas opozīcijas politiķis Pāvels Latuško. Kā intervijā Vācijas mediju tīklam “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND) pavēstīja Latuško, Baltkrievijas līderim Aleksandram Lukašenko atlicis tikai nospiest pogu pēc Kremļa pavēles.

Lielākā daļa Baltkrievijas iekšlietu struktūru darbinieku bijuši spiesti nodot savas pases, sacīja Latuško, atsaucoties uz avotiem Minskā. Šāda informācija pienāk no dažādām valsts pilsētām.

“Tas nozīmē, ka mobilizācijas gadījumā viņi nevarēs izbraukt no valsts,” norādīja Latuško. Viņš piebilda, ka Baltkrievijā palielinās gan krievu karavīru skaits, gan Krievijas militārās tehnikas apjomi, kā arī regulāri notiek gan atsevišķas Krievijas karavīru, gan ar Baltkrievijas vienībām kopīgas militārās mācības.