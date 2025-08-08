75% gadījumu aknu vēža iemesls ir hepatīts – ārste brīdina par neredzamo apdraudējumu 1
TV24 raidījumā “Dr. Apinis” medicīnas doktore, Latvijas Universitātes asociētā profesore, sertificēta infektoloģe un hepatoloģe Ieva Tolmane atgādināja par hepatīta bīstamību un to, kā šīs infekcijas slimības ietekmē aknu veselību.
Kā norāda ārste, 28. jūlijs ir Pasaules hepatītu diena, un tas nav izvēlēts nejauši. “28. jūlijs ir Pasaules hepatīta diena, tas ir tā iemesla dēļ, ka hepatīti vēl aizvien ir ļoti liela aktualitāte pasaulē.”
Šī diena tiek atzīmēta, lai uzsvērtu slimības nozīmīgumu, aicinātu cilvēkus testēties un rosinātu ārstus pievērst pastiprinātu uzmanību hepatīta diagnostikai un ārstēšanai.
Tolmane uzsver, ka hepatīti joprojām ir plaši izplatīti, arī Latvijā.
Problēma ir tā, ka ilgstoši nediagnosticēts hepatīts var novest pie nopietnām sekām – cirozes un pat aknu vēža.
Aknu vēzis attīstās uz cirozes fona, un hepatīti ir tie, kas šo procesu veicina.
Tāpēc ir svarīgi cilvēkus laikus diagnosticēt – pirms slimība kļūst neatgriezeniska.
“Tas ir pietiekami nopietni un ir ārkārtīgi svarīgi šos pacientus atrast, pirms izveidojusies ciroze, jo C hepatītu ir iespējams izārstēt pilnībā, B hepatītu iespējams ārstēt un kontrolēt, to gan nav iespējams izārstēt pa visam, bet ir iespējams samazināt vīrusa daudzumu, kā rezultātā samazinās risks cirozei un vēzim.”