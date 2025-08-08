#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

75% gadījumu aknu vēža iemesls ir hepatīts – ārste brīdina par neredzamo apdraudējumu 1

LA.LV
14:02, 7. augusts 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Dr. Apinis” medicīnas doktore, Latvijas Universitātes asociētā profesore, sertificēta infektoloģe un hepatoloģe Ieva Tolmane atgādināja par hepatīta bīstamību un to, kā šīs infekcijas slimības ietekmē aknu veselību.

Reklāma
Reklāma
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
Lasīt citas ziņas

Kā norāda ārste, 28. jūlijs ir Pasaules hepatītu diena, un tas nav izvēlēts nejauši. “28. jūlijs ir Pasaules hepatīta diena, tas ir tā iemesla dēļ, ka hepatīti vēl aizvien ir ļoti liela aktualitāte pasaulē.”

Šī diena tiek atzīmēta, lai uzsvērtu slimības nozīmīgumu, aicinātu cilvēkus testēties un rosinātu ārstus pievērst pastiprinātu uzmanību hepatīta diagnostikai un ārstēšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ratnieks: Rīgā šogad pieaudzis aizturēto nelegālo imigrantu skaits
Kokteilis
Armands Puče publiskojis sirsnīgus foto ar savu sievu un kādu atzīšanos
Veselam
Uzlabosies hormonālais līdzsvars un imunitāte! 5 produkti, kurus katrai sievietei ieteicams iekļaut ikdienas ēdienkartē

Tolmane uzsver, ka hepatīti joprojām ir plaši izplatīti, arī Latvijā.

“Ārstēšana ir ļoti laba un efektīva, taču ne visi cilvēki ir diagnosticēti, te nav runa par dažiem – mums ir pietiekami liels skaits cilvēku Latvijā, kuri ir C hepatīta pozitīvi, taču daudzi to nezin, jo cilvēks nav ne reizi testējies un pārbaudījies.”

Problēma ir tā, ka ilgstoši nediagnosticēts hepatīts var novest pie nopietnām sekām – cirozes un pat aknu vēža.

“Problēma ir tā, ka ar gadiem tas noved līdz aknu cirozei un aknu vēzim. Būtībā visi aknu vēži – 75% gadījumu iemesls ir bijis hepatīts. Ciroze ir iemesls 90% aknu vēžiem.”

Aknu vēzis attīstās uz cirozes fona, un hepatīti ir tie, kas šo procesu veicina.

Tāpēc ir svarīgi cilvēkus laikus diagnosticēt – pirms slimība kļūst neatgriezeniska.

“Tas ir pietiekami nopietni un ir ārkārtīgi svarīgi šos pacientus atrast, pirms izveidojusies ciroze, jo C hepatītu ir iespējams izārstēt pilnībā, B hepatītu iespējams ārstēt un kontrolēt, to gan nav iespējams izārstēt pa visam, bet ir iespējams samazināt vīrusa daudzumu, kā rezultātā samazinās risks cirozei un vēzim.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bīstams vīruss uzbrūk cilvēka aknām: profesore brīdina – infekcija izplatās ar pārtiku
Latvija ieņem augstu vietu C hepatīta saslimstībā Eiropas Savienībā: Infektologu asociācija aicina iedzīvotājus veikt C hepatīta testu
“Centrālā laboratorija”: Patversmju iemītniekiem Rīgā augstākā saslimstība ir ar C hepatītu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.