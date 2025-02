Foto: Scanpix/EPA/Patrick Pleul/LETA

Kremlis: Ja Tramps nacionālo interešu vārdā savāc Grenlandi un Panamas kanālu, kādēļ lai Krievija to nedarītu ar Baltiju? Ieteikt







Aizvadītajā nedēļā Krievijas propagandistu vēstījumos dominēja ASV demokrātu partijas un bijušā prezidenta Džo Baidena administrācijas gānīšana. Savukārt par pašreizējo prezidentu Donaldu Trampu tika runāts visnotaļ cieņpilnos toņos, gan uzsverot, ka viņš nav Krievijas draugs, taču viņa retorika esot saprotama, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Reklāma Reklāma

Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins viens otru saprot, turklāt Trampa imperiālistiskie izteicieni leģitimē Krievijas šāda paša veida ambīcijas.

Ja Tramps nacionālo interešu vārdā savāc Grenlandi un Panamas kanālu, kādēļ, lai Krievija to nedarītu ar Kaukāzu, Moldovu vai pat Baltiju.

Līdztekus, protams, turpinājās Ukrainas sunīšana, klāstot, ka šī valsts ir “nesaprotams boļševiku veidojums uz krievu zemes”, tāpat Ukrainas armija tika apvainota noziegumos pret cilvēci, kam pierādījumus krievi ir izdomājuši no zila gaisa un to neapstiprina neviens neatkarīgs avots.

Baidenu un Blinkenu uz elektriskā krēsla

Likumsakarīgi un bez pārsteiguma par vienu no galvenajiem apspriežamajiem tematiem Kremļa propagandistiem kļuva skandalozā ASV propagandista Takera Karlsona paziņotais, ka bijušais ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ar eksprezidenta Baidena atbalstu un Centrālās izlūkošanas pārvaldes iesaisti ir plānojuši atentātu pret Putinu.

Šo skaļo un skandalozo apgalvojumu pat nepieminēja teju neviens solīds Rietumvalstu medijs, izņemot tabloīdus. Savukārt respektablais portāls “Politico.com” par šo paziņojumu vien norādīja, ka tam netika sniegti nekādi pierādījumi.

Tā vietā portāls ziņu par šo Karlsona izkliedzienu nobeidza ar zīmīgu rindkopu, ka “Karlsons – kurš 2023.gadā tika izslēgts no “Fox News” juridisko problēmu dēļ saistībā ar neprecīziem apgalvojumiem par krāpšanu 2020.gada ASV prezidenta vēlēšanās, kas ir sazvērestības teorija, kuru Karlsons bieži izteica savā šovā – kā papagailis atkārto Kremļa retoriku, kritizējot ASV militāro palīdzību Kijivai un sauc Ukrainu par “ne demokrātiju”. Pagājušā gada februārī viņš devās uz Maskavu, lai veidotu plaši izplatītu interviju ar Putinu un decembrī atkal devās uz Krieviju, lai intervētu ārlietu ministru Sergeju Lavrovu”.

Reklāma Reklāma

Tikmēr krievi par pietiekamu pierādījumu Baidena it kā plānotajam atentātam pret Putinu uzskata vien to, ka šā izteikuma autors taču ir “cienījamais” Karlsons un šāda “eksperta” teiktajam nekādi pierādījumi nav nepieciešami. Ja Rietumu mediji Karlsona teiktajam vispār uzmanību neveltīja, tad “muļķu zemē” Krievijā sākās nebijusi rosība. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs pat paziņoja par papildus pasākumiem Krievijas prezidenta drošības garantēšanai. Savukārt Krievijas Valsts dome ir nosūtījusi aicinājumu ASV Kongresam un ANO, pieprasot izmeklēt Karlsona informāciju par Baidena administrācijas plāniem nogalināt Putinu.

Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins savā paziņojumā uzsvēra, ka “ir nepieņemami šādus jautājumus apspriest tikai valsts līmenī, piedaloties valsts sekretāram, ASV prezidentam. Ko tas nozīmē? Valsti, kas sevi uzskata par demokrātijas paraugu, vada parasti noziedznieki, slepkavas. Ir pagājusi diena kopš Karlsona paziņojuma, un nekādas reakcijas nav. Ne Blinkens, ne Baidens to nav nolieguši”.

Kā redzams, Volodins nav spējīgs aizdomāties tik tālu, ka valsts augstāko amatpersonu pienākums nav komentēt katru Kremļa angažēta propagandista izteikumu, kuram turklāt netiek sniegti nekādi pierādījumi, pat ne atsauce uz kādiem anonīmiem avotiem.

“Kas attiecas uz ASV likumdošanu, šis noziegums var viņus novest līdz elektriskajam krēslam. Tāpēc viņiem būtu jāpierāda, ka viņi dzīvo demokrātiskā valstī, tiesiskā valstī, un mēs to pieprasīsim no savas puses. Lai viņi aizsūta Baidenu kopā ar Blinkenu uz elektrisko krēslu, tad visa pasaule redzēs, ka tā ir demokrātija. Un, ja nav reakcijas, tad klusējiet un neko nevienam nemāciet,” piebilda Volodins, uzsverot, ka “reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai”. Analoģijās runājot, ja sekotu Volodina domu gaitai, tad Lielbritānijai jau desmit reizes vajadzēja vērsties ANO par Krievijas Valsts domes deputāta Andreja Guruļova aicinājumiem bombardēt Londonu un noslaucīt to no zemes virsas.

Līdztekus propagandisti tajā visā, protams, piepina Ukrainu, apgalvojot, ka Baidens ir veicis politisku slepkavību pasūtījumus, kurus uzticējis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, pēc kura pavēles tos izpildījuši “ukranacisti”.

Visa šī tērgāšana par Baidena “pasūtījumiem” notiek situācijā, kad gadiem ilgi šādas slepkavības tiek veiktas Kremļa uzdevumā.

Piemēram, 2018.gadā ar stingriem pierādījumiem Lielbritānijas prokuratūra izvirzīja apsūdzības diviem Krievijas izlūkdienesta darbiniekiem par Sergeja Skripaļa indēšanu, tāpat Rietumvalstis, atkal jau balstoties pierādījumos, ir paziņojušas, ka Krievija ir pilnībā atbildīga par “Novičok” grupai piederīgas ķīmiskas kaujas vielas izmantošanu Krievijas opozīcijas līdera Aleksandra Navaļnija indēšanā, tāpat nevar nepieminēt opozīcijas līdera Borisa Ņemcova un pretkara žurnālistes Annas Poļitkovskas slepkavības. Un pēdējais skandalozākais gadījums, protams, bija ieslodzīto apmaiņas rezultātā notikusī Putina apkampšanās ar atbrīvoto, iemainīto slepkavu Vadimu Krasikovu, kurš ir augsta ranga Federālā drošības dienesta (FDD) pulkvedis un Vācijas cietumā izcieta mūža ieslodzījumu par Krievijas režīma pretinieka slepkavību 2019.gadā Berlīnē.

Tramps kā nacionālo interešu aizstāvis

“Pašreizējā administrācija deviņu dienu laikā ir izdarījusi tik daudz kā neviena cita. Tramps ir cilvēks, kurš uzskata, ka viņu vada Dievs un viņam ir misija, kurš ir Amerikas patriots un kurš redz tikai savas valsts nacionālās intereses. Viņš mums nav draugs, nevajag lolot ilūzijas. Šajā sakarā mums ir jādomā, kādas ir mūsu nacionālās intereses,” pauda odiozais propagandists Vladimirs Solovjovs.

Tramps ir nosacīti “labais”, jo runā Krievijai saprotamā valodā. Proti, nevis kā ASV demokrāti, kuri runā par tādām, krievuprāt, “abstrakcijām” kā starptautiskā tiesiskā kārtība, valstu robežu neaizskaramība, suverenitāte, cilvēktiesības. Nē, Trampa vadmotīvs ir Kremlim tik tuvās nacionālās intereses. Ja ASV nacionālās intereses prasa savākt Grenlandi, lai būtu, savukārt Krievija nacionālo interešu vārdā savāks Baltiju. Tā ir retorika, kura krieviem ir sirdij tuva un skaidra. Impērijas un lielvaru intereses pāri visam.

Līdz ar to propagandisti klāsta, ka Krievija ievēros Amerikas intereses, ja tā savukārt ievēros krievu intereses.

Šāds darījums patīk krieviem, taču ir katastrofāls pārējai pasaulei. Īpaši tādēļ, ka krievi pēc Trampa stāšanās amatā un skaļajiem paziņojumiem ļoti aktīvi sāk runāt par savām nacionālajām interesēm, kas ir raksturojamas vienā vārdā kā impēriskas ambīcijas.

Līdztekus propagandisti priecājas, ka Putins nav tāds kā Andrejs Kozirevs (bijušas krievijas ārlietu ministrs no 1990. līdz 1996.gadam, kurš 1991.gadā aicināja pasaules valstis atzīt Baltijas valstu neatkarību, pašlaik dzīvo Rietumos un ir aktīvs Putina režīma kritiķis), kurš gribēja izpatikt amerikāņiem. “Trampam ar mums būs jārunā ar cieņu, apzinoties, ka viņa nacionālās intereses neatceļ mūsējās. Mums ir visi resursi, lai varētu aizstāvēt savas intereses,” uzsvēra Kremļa angažētie “politologi”.

Vienlaikus krievi kategoriski noliedz jebkādas sarunas ar Zelenski. Pats Ukrainas prezidents intervijā ziņu aģentūrai “Associated Press” ir uzsvēris, “ja starp Ameriku un Krieviju notiks tiešas sarunas bez Ukrainas, tas, manuprāt, ir ļoti bīstami. Viņiem [Trampam un Putinam] var būt savas attiecības, bet runāt par Ukrainu bez mums – tas ir bīstami visiem”.

Zelenskis norādīja, ka šādas ASV un Krievijas sarunas ļautu Putinam parādīt, ka viņam bija taisnība. Viņš iegūtu nesodāmību un kompromisu. Tas nozīmēs, ka ikviens var rīkoties šādi. Un tas būs signāls citiem lielo valstu vadītājiem, kuri domā darīt to pašu.

Lidmašīna un Mamikins

Traģiskā katastrofa ASV galvaspilsētā Vašingtonā 30.janvārī, kad īsi pirms nosēšanās “American Airlines” lidmašīnā, kurā tobrīd atradās 64 cilvēki, ietriecās ASV armijas helikopters “Black Hawk (izdzīvojušo nav), kļuva par kārtējo ieganstu propagandistiem īstenot savu ideoloģisko dienaskārtību. Tā teikt, ar meliem pāri līķiem, šoreiz burtiskā nozīmē.

Solovjovs un pārējie kliedza, ka notikusī katastrofa esot rezultāts mežonīgajam, deokrātu radītajam, bardakam valstī. Tāpat Kremļa televīzijās tika izplatīti dažādu galēji labējo sociālo tīklu profilos paustie nepatiesie apgalvojumi, ka armijas helikopteru, kurš ietriecās pasažieru lidmašīnā, pilotējusi transpersona no Virdžīnijas nacionālās gvardes. Tas, ka Virdžīnijas nacionālā gvarde to kategoriski noliedza, krievu ziņās, protams, neparādījās, jo pietiek ar sociālo tīklu informāciju. Šādu nepatiesu baumu izplatīšana sekmē krievu naratīvu par “degradētajiem Rietumiem” un “pareizajām” konservatīvājām vērtībām, kuras propagandē Kremlis, tostarp krimināli vajājot LGBT kopienas pārstāvjus.

Savukārt bijušais eiroparlamentārietis no Latvijas Andrejs Mamikins šoreiz visus iepriecināja ar savu aizkustinošo stāstu par personīgo pateicību Putinam, kurš viņu pieņēma Krievijā, tādējādi izglābjot no mūža ieslodzījuma Latvijā.

Patiesībā Mamikinam par Krievijas kara slavināšanu draudēja piecu gadu ieslodzījums, bet propagandists, protams, domā globālās kategorijās, gadus neskaitot.

“Karš Ukrainā ir par garīgām vērtībām par krievu pasauli, arī par Latviju, jo arī tā ir krievu zeme,” vāvuļoja Mamikins, piebilstot, ka, viņaprāt, drīzumā Krievijā tikšot izveidotas Baltijas valstu valdības trimdā, kuras veidos Krievijai lojāli cilvēki.