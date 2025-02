Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka esot gatavs sēsties pie sarunu galda pat ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ja tā būs vienīgā iespēja panākt ukraiņiem mieru.

Otrdien publicētajā intervijā britu žurnālistam Pīrsam Morganam Zelenskis norādīja, ka viņa personiskā attieksme pret Putinu šajā gadījumā nav svarīga. “Es viņu uzskatu par ienaidnieku un, ja godīgi, domāju, ka arī viņš mani uzskata par ienaidnieku,” piebilda Ukrainas prezidents.

Viņš arī atzina, ka šobrīd Ukraina nevar atgūt visas krievu sagrābtās teritorijas un “nevar zaudēt piecus miljonus cilvēku tāda rezultāta vārdā, kas var arī neiestāties”.

Taču vienlaikus prezidents uzsvēra, ka nevar “pārkāpt zvērestu, ko devis tiem, kas šajā karā atdevuši savu dzīvību”. Nedrīkst pārkāpt konstitūciju un okupētās teritorijas atzīt par Krievijas sastāvdaļu, piebilda Zelenskis.

We must focus on ending this war permanently. Ukrainians have endured too much already. After everything, Ukraine deserves a just peace. And the power to shape this peace lies with President Trump, with our allies, and with the pressure they put on Putin. The sooner this is done,…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2025