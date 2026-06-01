Bija arī Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos: zināms, kurš varētu būt Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs 10
Par Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikveili, kurš vēl nesen bija līdzšinējās premjeres Evikas Siliņas (JV) padomnieks, liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai.
Ņemot vērā, ka civildienesta attiecības ar līdzšinējo valsts sekretāru Aivaru Puriņu ir izbeigtas 31. maijā, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, valsts sekretāra amats ir vakants.
Vienlaikus Raivja Meļņa vadītā ministrija norāda, ka nekavējoties nepieciešams nodrošināt ministrijas darba nepārtrauktību un spēju operatīvi pieņemt lēmumus, kas saistīti ar valsts aizsardzību un drošības nodrošināšanu.
Rikveilis aģentūrai LETA teica,ka starp viņa uzdevumiem būtu ministra Meļna definētās prioritātes – sadarbības veicināšana ar Ukrainu, NBS spēju attīstība un vietējās aizsardzības industrijas iesaiste drošības veicināšanā. Attiecībā uz iestādes darbu Rikveilis kā prioritātes izvirzījis lēmumu pieņemšanas ātruma palielināšanu no idejas līdz pat izpildei.
Tāpat svarīga būs cilvēkresursa nodrošināšana jaunajām aizsardzības spējām. Tas nozīmē piesaistīt speciālistus,kas spēj sistēmas izmantot un vadīt. “Katrs cilvēks ir ļoti svarīgs. Tehnoloģija bez cilvēka būs kods vai metāla gabals,” uzsvēra Rikveilis.
Vienlaikus topošais valsts sekretārs uzskata,ka jaunās tehnoloģijas pēc iespējas jāizmanto ar minimālu cilvēku skaitu. Rikveilis ir pārliecināts,ka lielākā daļa aizsardzības resorā strādājošo un dienošie ir profesionāli un patriotiski cilvēki, tāpēc svarīga ir iekšējas kultūras stiprināšana, kurā viņu kompetence tiek novērtēta.
“Ļoti būtiski, lai būtu atvērta komunikācija starp politisko vadību un ierēdniecību. Esmu pārliecināts, ka aizsardzības sistēmā ir milzīgs potenciāls – cilvēki ar idejām, iemaņām un motivāciju. Mans uzdevums ir atvērt viņiem durvis šo ideju īstenošanai un valsts aizsardzības un drošības stiprināšanai.” uzsvēra Rikveilis.
Rikveilis ir saistīts ar aizsardzības nozari kopš 1993. gada, viņam ir ilggadēja dažādu līmeņu vadītāja darba pieredze AM un kā ministrijas pārstāvim starptautiskajās organizācijās, kā arī attīstības redzējums, kas veidojies, ieņemot dažādus amatus Latvijas valsts pārvaldē un starptautiskajās institūcijās.
Rikveilis ir ieguvis izglītību NATO Aizsardzības koledžā, ASV Jūras spēku pēcdiploma skolā, Latvijas Universitātē un Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Viņa profesionālās kvalitātes, zināšanas un pieredze valsts pārvaldē vadošā amatā atbilst valsts sekretāra amata aprakstā izvirzītajām prasībām un nodrošinās efektīvu civildienesta uzdevumu izpildi Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
Rikveilis bija demisionējošās Ministru prezidentes Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos.
Rikveiļa pārcelšana jaunajā amatā paredzēta ar 3. jūniju.
22. aprīlī AM informēja, ka Puriņš iesniedzis atlūgumu un šo amatu atstāja 31. maijā. Puriņš līdz šim nav plaši komentējis atlūguma iemeslus, vien apliecinājis, ka aiziešana no amata nav “pēkšņs kopums” un jau iepriekš gribējis aiziet no amata, bet vēlāk pārdomājis.