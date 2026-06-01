VIDEO. "Mana otrā dzimšanas diena…" Austrijas kalnos neliela lidmašīna saduras ar paraplānisti un saplēš viņas izpletni driskās
Šis dramatiskais negadījums notika virs gleznainā Šmitenhēhes kalna Austrijā, kur 44 gadus vecā paraplāniste Sabrīna baudīja lidojumu. Ātrumā lidojošā mazā „Cessna 172” lidmašīna tikai par mata tiesu neietriecās pašā sievietē, taču ar spārnu tiešā trāpījumā pārgrieza uz pusēm viņas paraplāna kupolu – vienīgo lietu, kas viņu turēja gaisā un glāba no drošas nāves. Kamera fiksējusi brīdi, kad plānais audums acumirklī pārvēršas lupatu lēveros, un sieviete, izmisīgi kliegdama, sāk nepielūdzamu kritienu lejup.
Šajā sekundes simtdaļu cīņā par dzīvību Sabrīna demonstrēja apbrīnojamu aukstasinību. Krītot pret zemi, viņai izdevās veiksmīgi atbrīvoties no sapinušajām pamatizpletņa trosēm un pēdējā brīdī precīzi iedarbināt rezerves izpletni, kas viņu pasargāja no letāla trieciena pret zemi.
Savu emociju vētru un pateicību par dzīvību sieviete nesen paudusi sociālajā tīklā „Instagram”, publicējot šausminošos kadrus un parakstot tos ar vārdiem: „23.05.2026. Daudz laimes manā otrajā dzimšanas dienā! Diena, kad mani kā paraplānistu no debesīm notrieca Cessna 172… Es patiesībā joprojām nespēju noticēt, ka sēžu šeit, rakstu šo un, izņemot dažus nejaukus zilumus un vispārējus sasitumus, man patiešām nekas cits nav noticis.”