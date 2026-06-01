"Diezgan sabojāja man darāmās lietas…" "Swedbank" piedzīvo plašus tehniskos traucējumus
Mūsdienu sabiedrība ir pieradusi, ka reizēm, dodoties ikdienas darīšanās, pat maku var neņemt līdzi – var norēķināties ar telefonu vai bankas karti. Vienlaikus “Swedbank” nupat paziņojusi, ka piedzīvo tehniskus traucējumus – klienti sūdzas par sagādātajām neērtībām.
“Atvainojamies, šobrīd ir tehniski traucējumi “Swedbank” karšu darbībā bankomātos un norēķinos. Komanda jau strādā pie risinājuma, taču tikmēr maksājumu veikšanai aicinām ievietot karti maksājumu terminālī un ievadīt PIN kodu maksājuma apstiprināšanai,” banka ziņo savā “Facebook” kontā.
Tomēr kāda “Threads” lietotāja ziņo, ka visu šodienu nav iespējams nekur norēķināties ar karti, bet cita norāda, ka traucējumi ir jau četras stundas. Savukārt žurnāliste Ilze Nagla ir vīlusies “Swedbank” komunikācijā. Viņa raksta: “@SwedbankLatvia kas atgadījies? Ar jūsu karti šobrīd nevar ne veikalā samaksāt, ne izņemt skaidru naudu – ne Swedbank bankomātā, ne arī kādas citas bankas bankomātā. Meklēju šeit X kādu ziņu no jums , bet nekā.” Vienlaikus aktieris Ivars Auziņš jautā, vai banka ir uzlausta.
Arī citi klienti komentē piedzīvoto:
“Visur rāda: atteikts! Ceru, ka risinājums tiks rasts pēc iespējas ātrāk.”
“Man arī veikalā samaksājās, bet kontā neparādās, ka nauda būtu novilkta.”
“Šo informāciju varēja paziņot ātrāk — jau gandrīz stundu nekas nedarbojas.”
“Arī bankomātā naudu nevar izņemt.”
“Nekas, kas saistīts ar kartēm, nedarbojas… Diezgan sačakarēja man šis darāmās lietas…”
“Pārskaitīt uz citu kontu arī nevar.”
“Diez, kādēļ citām bankām viss kārtībā?”
Pusotru stundu vēlāk “Swedbank” paziņojusi, ka traucējumi ir novērsti.
