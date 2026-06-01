LETA

“Diezgan sabojāja man darāmās lietas…” “Swedbank” piedzīvo plašus tehniskos traucējumus 23

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:00, 1. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Mūsdienu sabiedrība ir pieradusi, ka reizēm, dodoties ikdienas darīšanās, pat maku var neņemt līdzi – var norēķināties ar telefonu vai bankas karti. Vienlaikus “Swedbank” nupat paziņojusi, ka piedzīvo tehniskus traucējumus – klienti sūdzas par sagādātajām neērtībām.

Kokteilis
Lielais jūnija horoskops visām zīmēm! Auniem neklāsies viegli, bet Vēžiem uzspīdēs veiksme
Kremlis, iespējams, gatavo “viltus karoga” operāciju, lai sagrābtu kaimiņvalsti
Veselam
Šie produkti pazemina asinsspiedienu: kardiologi nosauc 4 treknus, bet veselīgus ēdienus 4
Lasīt citas ziņas

“Atvainojamies, šobrīd ir tehniski traucējumi “Swedbank” karšu darbībā bankomātos un norēķinos. Komanda jau strādā pie risinājuma, taču tikmēr maksājumu veikšanai aicinām ievietot karti maksājumu terminālī un ievadīt PIN kodu maksājuma apstiprināšanai,” banka ziņo savā “Facebook” kontā.

Tomēr kāda “Threads” lietotāja ziņo, ka visu šodienu nav iespējams nekur norēķināties ar karti, bet cita norāda, ka traucējumi ir jau četras stundas. Savukārt žurnāliste Ilze Nagla ir vīlusies “Swedbank” komunikācijā. Viņa raksta: “@SwedbankLatvia kas atgadījies? Ar jūsu karti šobrīd nevar ne veikalā samaksāt, ne izņemt skaidru naudu – ne Swedbank bankomātā, ne arī kādas citas bankas bankomātā. Meklēju šeit X kādu ziņu no jums , bet nekā.” Vienlaikus aktieris Ivars Auziņš jautā, vai banka ir uzlausta.

Arī citi klienti komentē piedzīvoto:

CITI ŠOBRĪD LASA
“Dzīve pagriezās vakar…” Lelde Dreimane piedzīvo sēras – nežēlīgu apstākļu dēļ miris viņas suns Rainītis
VIDEO. “Mana otrā dzimšanas diena…” Austrijas kalnos neliela lidmašīna saduras ar paraplānisti un saplēš viņas izpletni driskās
Putinam priekšā jaunas galvassāpes? Tramps varētu izmantot Baltiju, lai piespiestu Kremli izbeigt karu

“Visur rāda: atteikts! Ceru, ka risinājums tiks rasts pēc iespējas ātrāk.”

“Man arī veikalā samaksājās, bet kontā neparādās, ka nauda būtu novilkta.”

“Šo informāciju varēja paziņot ātrāk — jau gandrīz stundu nekas nedarbojas.”

“Arī bankomātā naudu nevar izņemt.”

“Nekas, kas saistīts ar kartēm, nedarbojas… Diezgan sačakarēja man šis darāmās lietas…”

“Pārskaitīt uz citu kontu arī nevar.”

“Diez, kādēļ citām bankām viss kārtībā?”

Pusotru stundu vēlāk “Swedbank” paziņojusi, ka traucējumi ir novērsti.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“No jūsu konta noņemta liela naudas summa!” Sieviete pastāsta par dīvainu zvanu no “Swedbank”
RAKSTA REDAKTORS
“Vai Swedbank lobē Googli?” Māris izbrīnīts par piekļuves ierobežojumiem internetbankai
RAKSTA REDAKTORS
“Sajūta, ka banka izdomāja jaunu veidu, kā “uzvārīties” uz klientu rēķina!” Paula nepatīkami pārsteigta par “mistisku” “Swedbank” pakalpojumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.