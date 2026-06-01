“Dzīve pagriezās vakar…” Lelde Dreimane piedzīvo sēras – nežēlīgu apstākļu dēļ miris viņas suns Rainītis 0

18:03, 1. jūnijs 2026
Šova “Laimīgie laiku(s) neskaita” 13. sērija kļuvusi par ļoti emocionālu stāstu par aktrises Leldes Dreimanes sunīti Rainīti, kurš traģiski zaudējis dzīvību pēc kaimiņu suņa uzbrukuma. Nelielais četrkājainais draugs Leldes dzīvē bija tikai nepilnus divarpus gadus, taču šajā laikā kļuva par viņas ikdienas, ģimenes un darba dzīves neatņemamu daļu.

Kā ziņo TV3, epizodē aktrise atklāj, ka liktenīgajā rītā gatavojusies doties prom, taču nav varējusi atrast Rainīti. Pēc brīža viņa viņu pamanījusi pie vārtiem. Sunītis gulējis zemē, nespējot piecelties, un bijis acīmredzami smagi savainots.

Vēlāk veterinārārstu apskatē noskaidrots, ka uzbrukuma sekas bijušas ļoti smagas – Rainītim bija pārkosts mugurkauls. Lelde līdz pēdējam brīdim palika viņam blakus, cenšoties būt klātesoša savam mīlulim arī viņa dzīves pēdējās minūtēs.

Šajā sāpīgajā laikā Leldi atbalsta viņas mīļotais Artūrs. Kopā viņi nolēmuši Rainīša mantas nodot dzīvnieku patversmei, lai tās turpmāk kalpotu citiem suņiem un simboliski turpinātu nest tālāk mīlestību, ko Rainītis saņēma savās mājās.

Sērijā arī atklāts, ka suņu saimnieki, kuru dzīvnieki uzbruka Rainītim, savu vainu ir atzinuši. Leldei šis notikums paliek kā ļoti sāpīgs zaudējums – Rainītis, lai arī nodzīvoja īsu mūžu, viņas ģimenē bija iemīļots un īpašs draugs.

