7 pārtikas produkti, ko droši var ēst tukšā dūšā
Katram no mums ir savi ēšanas paradumi – kāds nevar iedomāties savu dienas sākumu bez kārtīgām brokastīm, kamēr cits pirmo reizi paēd tikai pēc pusdienlaika. Lai gan bieži tiek uzsvērts, ko nevajadzētu ēst tukšā dūšā, tikpat svarīgi ir zināt, kuri ir tie produkti, kurus tukšā dūšā varam droši lietot. Lai palīdzētu savam organismam, nevis tam kaitētu!
Uztura eksperti norāda, ka pareizās izvēles var sniegt mums vajadzīgo enerģiju, labsajūtu un impulsu visai dienai.
Lūk, 7 veselīgas un ķermenim draudzīgas izvēles, kas piemērotas ēšanai tukšā dūšā!
Ūdens
Vienkāršs, bet efektīvs rīta sākums. Ūdens palīdz pamodināt mūsu ķermeni pēc nakts. Sāciet savu dienu vēlams ar siltu ūdeni – tas palīdzēs attīrīt zarnas un sagatavot organismu ēdienam.