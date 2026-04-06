“Pa plato ietvi nāk bariņš izteiksmīgu cittautiešu…” Iedzīvotāja atklāj pieredzi, kas likusi pārvērtēt drošības sajūtu Rīgā 44

17:33, 6. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Latvijā arvien biežāk aktualizējas diskusijas par drošību un savstarpējo cieņu pilsētvidē. Par šo jautājumu sociālajos tīklos, diskusijās, sarunās izskan dažādi viedokļi, un nereti cilvēki dalās arī ar savu personīgo pieredzi, kas raisa plašākas diskusijas par sabiedrības mijiedarbību.

Kas jūs bijāt iepriekšējā dzīvē? Vienkāršs aprēķins pēc dzimšanas datuma var sniegt atbildi
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
Streips: Pasaules otrajā lielvarā saimnieko kadrs ar demenci, kurš uzskata, ka Kremļa fašists viņam ir vislabākais draudziņš un sabiedrotais pasaulē
Kāda mūsu portāla lasītāja sazinājās ar redakciju, reaģējot uz iepriekš publicētu pieredzes stāstu saistībā ar piedzīvotām nepatīkamām situācijām galvaspilsētas ielās. Arī viņa vēlējās dalīties savā pieredzē, norādot, ka pēdējos gados vairākas reizes jutusies nedroši dažādās situācijās galvaspilsētā.

Lasītāja stāsta, ka piedzīvotie gadījumi – gan satiksmē, gan ikdienas pastaigās – viņai radījuši diskomfortu un emocionāli ietekmējuši. Vienā no situācijām viņa jutusi apdraudējumu, pārvietojoties kopā ar bērnu, un norāda, ka šis notikums atstājis iespaidu arī uz bērnu, kurš to vēlāk vairākkārt pieminējis kā satraucošu.

“Ja es varētu cilvēkus mīlēt…” Ainars Mielavs dalās ar stāstu par kādu savu fanu Alfrēdu
Jauns drauds pie apvāršņa: Krievija būvē bezpilota lidaparātu bāzes Baltkrievijā
Spoguļus nekad nedrīkst tīrīt ar stikla tīrīšanas līdzekļiem – lūk, kā tos vispareizāk notīrīt

Vienlaikus lasītāja uzsver, ka šādi jautājumi par savstarpējo cieņu un drošību sabiedrībā ir būtiski un tiem jāpievērš lielāka uzmanība.

“Vasara 2025., Rīga, Lāčplēša un Valdemāra ielas stūris. Eju ar meitu pāri Valdemāra ielai no Skolas ielas puses. Pa plato ietvi (uz kuras mums jānokļūst) nāk bariņš izteiksmīgu cittautiešu. Viņi aizņem visu ietvi un, šķiet, pat speciāli pietuvojas maksimāli tuvu brauktuvei, lai mums nebūtu kur palikt. Iedegas sarkanā gaisma, sāk braukt mašīnas. Mēs paliekam uz brauktuves starp mašīnām un viņiem.

Bija ļoti nepatīkami un arī bīstami. Grūti neteikt visu, ko domāju par šiem “svešajiem” cilvēkiem, atbildot uz meitas jautājumiem… Viņa vairākas reizes ir pieminējusi šo atgadījumu kā biedējošu. Esam daudz ceļojušas, bet Rīgā viņi ir uzkrītoši nekaunīgi.”

Lasītāja atklāj vēl kādu epizodi: “Pagājušā gada Lieldienās nolēmām iziet mazu lociņu pa Uzvaras parku. Parka celiņi bija pārpilni ar trešo valstu pilsoņiem. Viņi saposušies staigāja pa parka celiņiem lielās grupās.

Jau otro reizi sastapos ar “neredzemā cilvēka” sajūtu – viņi nedeva ceļu – nācās mest līkumus pa zālāju.

Piedzīvojām vairākas tādas epizodes. Nolēmām nesabojāt labos dienas iespaidus un braucām mājās.

Ar šo faktoru tagad rēķinos – pastaigāt pa Rīgu nedodamies. Tikai kad nepieciešams pie zobārsta vai uz teātri, izstādi. Dzīvojam Pierīgā, bet ar pilsētas centru mana ikdiena saistīta kopš 80.gadu beigām. Varu salīdzināt.”

Sabiedrības saliedētība veidojas tad, kad cilvēki spēj cienīt viens otra atšķirības, vienlaikus saglabājot savstarpēju cieņu un noteiktas robežas. Dažādu kultūru pārstāvju mijiedarbība prasa gan atvērtību, gan izpratni, un tā ir kopīga atbildība visiem sabiedrības locekļiem.

“Tajā brīdi viens no viņiem “nobrauca” ar savām lūpām gar manu miesu.” Sieviete Rīgā pieredzējusi nepatīkamu incidentu
VIDEO. “Viņi filmē mūsu bērnus, dalās savos čatos un sauc par rasistiem,” rīdzinieki satraukti par ārzemnieku uzvedību
Anita Daukšte: Islāma pasaule pieklauvēja. Atvērsim?
