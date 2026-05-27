VIDEO. Gazā nogranduši vairāki sprādzieni: Izraēla paziņo par svarīga “Hamās” līdera nogalināšanu 0
Izraēla šodien apstiprināja, ka dienu iepriekš veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētā likvidēts palestīniešu grupējuma “Hamās” bruņotā spārna jaunais vadītājs Mohammeds Odehs.
Plaša mēroga uzbrukums notika Gazas pilsētā un skāra dzīvojamo ēku vienā no noslogotākajiem tirgus rajoniem. Vietējie mediķi un aculiecinieki ziņo, ka bojā gājuši vismaz trīs palestīnieši, bet vēl desmitiem cilvēku ievainoti.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu un aizsardzības ministrs Izraels Kacs kopīgā paziņojumā norādīja, ka trieciens bija vērsts tieši pret Odehu.
Izraēlas armija un drošības dienests “Shin Bet” paziņoja, ka uzbrukums veikts pēc vairāku mēnešu ilgas novērošanas, izsekojot Odeha pārvietošanos. Pēc Izraēlas sniegtās informācijas, ēka kalpojusi par viņa slēptuvi.
Aculiecinieki stāstīja, ka ēkai gandrīz vienlaikus trāpījušas vairākas raķetes. Notikuma vietā steidzās glābēji un mediķi, taču postījumu un lielo cilvēku pūļu dēļ piekļūt ēkas augšējiem stāviem bijis ļoti sarežģīti.
Israeli strikes hit a building in western Gaza City in an apparent assassination attempt targeting a senior Hamas figure.
Israeli officials said the target was Mohammed Oudeh, described as Hamas’ new military wing leader.
Internetā izplatītajos video redzami glābšanas dienesti, kas pārmeklē sagrauto ēku, kamēr apkārt pulcējas desmitiem cilvēku.
Kā vēsta LETA, pirms nepilnām divām nedēļām Izraēla likvidēja iepriekšējo “Hamās” bruņotā spārna vadītāju Izedīnu al Hadadu, kuru Izraēla uzskata par vienu no 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma galvenajiem organizatoriem.
Šajā uzbrukumā Izraēlā tika nogalināti aptuveni 1200 cilvēki, bet vairāk nekā 250 cilvēku tika saņemti par ķīlniekiem un nogādāti Gazas joslā. Pēc tam Izraēla sāka plaša mēroga militāro operāciju pret “Hamās”.
Kopš 2023. gada 7. oktobra Izraēla likvidējusi vairākus “Hamās” augstākā līmeņa politiskos līderus un kaujinieku komandierus.
