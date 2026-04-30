Krievijā uzspridzināts ģenerālmajors Omurbekovs, kuru par civiliedzīvotāju masu slepkavībām dēvē par "Bučas miesnieku"
Habarovskas novadā Krievijas Tālajos Austrumos noticis atentāts pret ģenerālmajoru Azatbeku Omurbekovu, kas pazīstams kā “Bučas miesnieks”, atsaucoties uz avotiem, ziņo lietotnes “Telegram” kanāls “VČK-OGPU”.
28. aprīlī Kņazevolkonskas garnizonā eksplodējis pastkastītē ievietots spridzeklis. Sprādzienā nogalināts sakaru mācību bataljona komandieris apakšpulkvedis Kuzmenko, bet vairāki citi cilvēki guvuši ievainojumus. Kādā stāvoklī atrodas Omurbekovs, pagaidām nav zināms.
Tikmēr kāds vietējais iedzīvotājs neatkarīgajam “Telegram” kanālam “Astra” pastāstījis, ka spridzeklis ievietots mājā, kur dzīvo Omurbekovs, taču sajauktas kāpņu telpas.
Par notikušo oficiāli netiek ziņots.
2022. gada pavasarī Omurbekovs komandēja 64. motorizēto kājnieku brigādi, kas vainojama noziegumos pret civiliedzīvotājiem Bučā Kijivas pievārtē.
Viņa padotie stāstījuši, ka Omurbekovs devis pavēli nošaut visus civiliedzīvotājus, pie kuriem atrasti mobilie tālruņi, kā arī šaut uz automašīnām ar civiliedzīvotājiem.
Pēc Bučas atbrīvošanas 2022. gada martā Ukrainas policija masu apbedījumos atrada 422 spīdzinātu un noslepkavotu civilpersonu mirstīgās atliekas.
Bučas apkārtnē kopumā tika atrastas 1190 krievu iebrucēju noslepkavoto cilvēku mirstīgās atliekas, un daudzi iedzīvotāji joprojām skaitās bez vēsts pazuduši.