Krievijā padziļinās degvielas krīze; nākas slēgt degvielas uzpildes stacijas 0
Benzīna trūkums Krievijā, ko izraisījuši Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi, ir smagi skāris privātās naftas pārstrādes rūpnīcas un piespiedis dažas no tām slēgt.
Aģentūra Reuters ziņo, ka privātie tīkli nesaņem pietiekami daudz degvielas samazinātas pārstrādes dēļ un nevar atļauties uzkrāt benzīnu augsto aizdevumu procentu likmju dēļ. Medijs piebilst, ka šādu neatkarīgu degvielas uzpildes staciju īpatsvars Krievijas degvielas tirgū ir aptuveni 40%.
“Vadītājs nolēma uz laiku slēgt degvielas uzpildes staciju, jo nebija benzīna. Arī kaimiņu ciemata degvielas uzpildes stacija tika slēgta, un arī citām vienkārši beidzās benzīns,” aģentūrai pastāstīja kāds no Belgorodas apgabala degvielas uzpildes stacijas darbinieks.
Vienlaikus, pēc aģentūras domām, lielo naftas kompāniju īpašumā esošās degvielas uzpildes stacijas var atļauties darboties kā ierasts.
Publikācija atgādina, ka pirmie benzīna krīzes upuri bija Tālie Austrumi un īslaicīgi okupētā Krima, kurā degvielas problēmas radās jau augustā. Pēc tam, pēc avotu teiktā, benzīna krīze izplatījās uz Volgas reģionu, kā arī Krievijas dienvidiem un centrālajām daļām.
Lai gan Krievijas amatpersonas apgalvo, ka degvielas problēmas Krievijas Federācijā ir īslaicīgas, kopš septembra vidus degvielas trūkums ir skāris vairāk nekā 10 Krievijas reģionus. Degvielas uzpildes stacijās nav garu rindu, taču dažu marku benzīns, piemēram, populārais Ai 92 un Ai 95, bieži vien ir izpārdots.
Tiek atzīmēts, ka dažās dienās naftas pārstrādes apjoms Krievijā ir samazinājies gandrīz par piekto daļu, un eksports no galvenajām ostām ir strauji krities, kas liek Maskavai samazināt ražošanas apjomus. No otras puses, saskaņā ar Reuters datiem, Krievijas Federācijā ir dīzeļdegvielas pārpilnība.
Tomēr dīzeļdegvielas biržas cena Sanktpēterburgas preču biržā pēdējās nedēļās ir strauji pieaugusi un jau ir pārsniegusi 70 000 rubļu par tonnu. Saskaņā ar Krievijas mediju sniegto informāciju birža jau ir ierobežojusi viena dalībnieka iegādājamās dīzeļdegvielas maksimālo daudzumu, lai ierobežotu cenu pieaugumu.