Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas lidosta pirmdien tika slēgta pēc neidentificētu dronu konstatēšanas tās tuvumā, un aptuveni 15 avioreisi tika novirzīti uz citām lidostām, paziņoja policijas un lidostas amatpersonas. Ar LA.LV sazinājās kāds latvietis Erlends, kurš atrodas Dānijā un stāsta par pieredzēto, jo tieši tajā brīdī viņš atradās lidostā un gatavojās doties mājās uz Rīgu.
“Vakar 21.25 vakarā man bija jābūt lidojumam no Kopenhāgenas uz Rīgu. Gribēju doties mājās. Atbraucu uz lidostu kādas trīs stundas iepriekš, lai esmu laicīgi, varu bez stresa un steigas iziet visai kontrolei cauri. Pēc Dānijas laika tikai kādos 20.30 paziņoja uz kuriem vārtiem man jādodas, kas man jau likās dīvaini. Kāpēc tik vēlu? Aizgāju uz turieni, apsēdos un gaidīju. Tad pamanīju norādi, ka iekāpšana būs tikai 21. 55, pulksten 21.05 un nekādas kustības vēl.
Saņēmu arī ziņu no aviokompānijas, tā nu sēžu tālāk lidostā un gaidu. Pēc vēl kāda laika atnāk ziņa uz telefonu, ka lidojums vispār ir atcelts.
Man sākās panika. Lidostas darbiniece pateica, ka sakarā ar to, ka ir neidentificēti droni lidojušies ap lidostas teritoriju, viņi slēguši visu gaisa telpu.
Lidostas darbiniece pasauca visus pasažierus pie sevis, norādīja, lai dodamies uz otro terminālu, tur izsniegs biļetes rītdienas lidojumam. Es saņēmos, žiperīgi skrienu cauri visai lidostai, iestājos rindā pēc jaunās biļetes, bet tur mūs sagaidīja lidostas darbiniece, kura tik nesaproti runāja, ka es beigās no tā, ko vēlējos uzzināt, vispār neko nenoskaidroju.
Kā es varu tikt mājās? Beigās lidojums bija tikai divas dienas vēlāk, 24. septembrī 21.25.” latvietis stāsta savus piedzīvojumus un šobrīd vēl joprojām ir “iesprūdis” Dānijā necerēti divas dienas ilgāk.
Jau ziņots, dronu dēļ tika slēgta arī Norvēģijas galvaspilsētas Oslo lidosta.
“Gaisa telpa virs Kopenhāgenas lidostas ir slēgta kopš plkst.20.30 (plkst.21.30 pēc Latvijas laika) divu vai trīs neidentificētu dronu dēļ. Neviena lidmašīna nevar pacelties vai nolaisties,” sacīja lidostas preses sekretāre Līze Agerleja Kursteina.
Kopenhāgenas policija paziņoja, ka virs lidostas tika konstatēti “trīs vai četri lieli droni”.
“Tie vēl lidinās šurpu turpu,” sacīja patruļas policiste Anete Ostenfelta ap plkst.22.45 (plkst.23.45 pēc Latvijas laika), piebilstot, ka policija lidostā izmeklē notiekošo.
Viņa nevarēja pateikt, vai šie droni ir militāras vai civilas ierīces, bet atzina, ka “tie ir lielāki, nekā privātpersona varētu nopirkt”.
Lidostas amatpersonas sacīja, ka lidosta paliks slēgta līdz situācijas atrisināšanai. “Mums pašlaik nav laika grafika atkalatvēršanai,” sacīja Kursteina.
“Kopenhāgenas lidosta ir atkal atvērta pēc tam, kad tā bija slēgta dronu aktivitātes dēļ,” otrdienas rītā paziņoja lidostas vadība. “Tomēr notiks [avioreisu] kavēšanās un daži izejošie reisi tiks atcelti. Pasažieriem ir ieteikts vērsties pie savas aviosabiedrības, lai iegūtu tālāku informāciju.”
Oslo lidosta
Norvēģijas raidsabiedrība NRK otrdienas rītā ziņoja, ka Oslo lidosta arī tika slēgta tās tuvumā konstatētu dronu dēļ. Lidostas operators “Avinor” paziņoja, ka tika slēgta gan lidosta, gan gaisa telpa virs Oslo. Ienākošie reisi tika novirzīti uz citām lidostām, informēja lidostas preses sekretāre.
Gaisa telpa Oslo lidostā Norvēģijā tika atkārtoti atvērta plkst. 3:22 (plkst. 01:22 pēc Latvijas laika).
Dronu aktivitātes cēlonis
Dronu aktivitātes cēlonis nav zināms. Incidenti Kopenhāgenā un Oslo notika neilgi pēc tam, kad kiberuzbrukuma dēļ tika traucētas operācijas vairākās Eiropas lidostās, tai skaitā Berlīnē, Briselē, Londonas Hītrovas lidostā un Dublinā.
Kā vēsta medijs “Sky News”, droni ir pazuduši. “Policija ir uzsākusi intensīvu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāda veida droni tie ir,” žurnālistiem sacīja Kopenhāgenas policijas komisāra palīga vietnieks Jakobs Hansens. “Droni ir pazuduši, un mēs nevienu no tiem neesam paņēmuši,” viņš piebilda.
Hansens sacīja, ka Dānijas un Norvēģijas varas iestādes sadarbosies, lai noskaidrotu, vai starp abiem incidentiem pastāv saikne.