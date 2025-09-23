Lietuva neko negaida. Armijai piešķir pilnvaras notriekt dronus ātrāk un vienkāršāk 0
Lietuvas parlamenta deputāti otrdien piešķīra armijai pilnvaras ātrāk un vienkāršāk neitralizēt bezpilota lidaparātus, kas apdraud Lietuvas gaisa telpu. Grozījumus Statūtos par militāra spēka pielietošanu atbalstīja visi 117 klātesošie Seima deputāti. Lietuvas parlamentā ir 141 deputāts.
Aizsardzības ministre Dovile Šakaliene norādīja, ka līdz šim spēkā esošās normas, procedūras un noteikumi tagad ir pielāgoti esošajam apdraudējumam un izmaiņām.
Viņa norādīja, ka ar grozījumiem tiek radīts “jauns pamats militāra spēka izmantošanai, lai to varētu ātri pielietot pret bezpilota lidaparātiem ierobežotās zonās, ja ar to lidojumiem tiek pārkāptas mūsu aizsardzības spēku komandiera noteiktā procedūra”.
Saskaņā ar grozījumiem aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarota persona var izlemt par militāra spēka pielietošanu pret bezpilota lidaparātiem aizlieguma vai ierobežojumu zonā, ja to lidojumi neatbilst bezpilota lidaparātu lidojumiem noteiktajiem nosacījumiem, ierobežojumiem vai kārtībai.
Saskaņā ar līdz šim spēkā esošajiem noteikumiem armija varēja pielietot spēku tikai pret lidaparātiem, kas tiek izmantoti kā ieroči aizliegtās zonās.
Aizsardzības ministrijā, kas izstrādāja grozījumus, norādīja, ka militārie spēki varēs elastīgāk un efektīvāk reaģēt uz bezpilota lidaparātu gaisa telpas pārkāpumiem un vajadzības gadījumā izmantot militāro spēku, lai neitralizētu to radītos draudus.
Pat ja tiktu noteikts ierosinātais pamats militārā spēka izmantošanai pret bezpilota lidaparātiem, militārais spēks netiktu izmantots visos gadījumos, uzsvēra ministrijā. Tas tiktu izmantots “tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams militāriem mērķiem, veicot visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no nopietnām sekām cilvēkiem vai īpašumam”.
Tikmēr grozījumi Aviācijas likumā paredz mehānismu ierobežojumu zonu aktivizēšanai un informēšanas procedūras, reaģējot uz gaisa telpas pārkāpumiem.
Aizsardzības spēku komandierim vai viņa pilnvarotam pārstāvim tiks piešķirtas pilnvaras nekavējoties reaģēt uz iespējamiem vai faktiskiem gaisa telpas pārkāpumiem un pieprasīt gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējam nekavējoties aktivizēt vai deaktivizēt ierobežotas pieejamības zonas.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem civilie gaisa kuģi nedrīkstēs lidot ierobežotās zonās bez atļaujas saņemšanas.
Kad grozījumi stāsies spēkā, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina, lai informācija par konkrētu ierobežojumu zonu aktivizēšanu gaisa kuģiem, kas atrodas tā pārziņā esošajā gaisa telpā, tiktu nodota pēc iespējas ātrāk – ne vēlāk kā desmit minūtes pirms zonas aktivizēšanas, un visiem gaisa kuģiem, kas saņems informāciju par aktivizētu ierobežojumu zonu, tā būs nekavējoties jāatstāj.
Gaisa kuģu pilotiem, lidojot nekontrolētā gaisa telpā, būs arī jāuztur obligāti radio sakari un jāizmanto radara retranslators.
Grozījumi tika izstrādāti, reaģējot uz notikumiem vasarā, kad Lietuvā ielidoja divi Krievijas bezpilota lidaparāti “Gerbera”, no kuriem vienā bija sprāgstvielas.