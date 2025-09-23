Krievijas pēdas Kopenhāgenas debesīs? Dānijas premjerministre izsakās par nopietno uzbrukumu infrastruktūrai 38
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena šodien tikās ar žurnālistiem, lai izteiktos par vakardienas dronu incidentu Kopenhāgenā. Viņa sacīja, ka nevar izslēgt Krievijas iesaisti notikušajā, vēsta medijs “The Guardian”.
Kad premjerministrei jautāja, vai incidentu varētu saistīt ar Krieviju, viņa runāja diezgan piesardzīgi, bet sacīja: “Es nevaru izslēgt iespēju, ka tā ir Krievija. Mēs esam redzējuši dronus virs Polijas, kuriem tur nevajadzēja atrasties. Mēs esam redzējuši aktivitātes Rumānijā. Mēs esam redzējuši Igaunijas gaisa telpas pārkāpumus. Mēs esam redzējuši hakeru uzbrukumus Eiropas lidostām nedēļas nogalē.
Tagad droni ir bijuši Dānijā, un šķiet, ka droni ir bijuši arī Norvēģijā.
Tāpēc varu tikai teikt, ka, manuprāt, šis ir nopietns uzbrukums kritiski svarīgai Dānijas infrastruktūrai.”
Viņa piebilda, ka nolūks varētu būt bijis “traucēt un radīt nemierus, bažas, redzēt, cik tālu var tikt, un pārbaudīt robežas.”
Joprojām nav sniegta nekāda informācija par to, kas noticis ar droniem, kas vakar vakarā traucēja darbību Kopenhāgenas lidostā.
Dānijas mediji uzdeva jautājumus atbildīgajām personām, vai tie nākuši no sauszemes vai no jūras, taču varas iestādes šajā izmeklēšanas posmā atteicās sniegt sīkāku informāciju.
Taču viņi secināja, ka dronus vadīja “tas, ko mēs sauktu par spējīgu operatoru”. Vainīgajam bija visas nepieciešamās prasmes, nodoms un instrumenti, lai veiktu operāciju.
Tikmēr Krievija noliedza, ka tā būtu saistīta ar bezpilota lidaparātu lidojumiem virs Kopenhāgenas lidostas.
“Mēs no turienes katru reizi dzirdam nepamatotas apsūdzības. Varbūt partijai, kas ieņem nopietnu, atbildīgu nostāju, nevajadzētu atkal un atkal izvirzīt šādas nepamatotas apsūdzības,” žurnālistiem sacīja Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs.