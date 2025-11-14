Vladimirs Putins
Krievijas ilgstošais un nežēlīgais uzbrukums Ukrainas civilajai infrastruktūrai, šķiet, atkārto vēsturē jau redzētu stratēģisku kļūdu. Trīs gadus un astoņus mēnešus ilgais Krievijas karš pret Ukrainu aizvien vairāk atgādina nacistiskās Vācijas neveiksmīgo kampaņu pret Lielbritāniju Otrajā pasaules karā, vēsta dialog.ua.

Saskaņā ar BBC un Atvērtās universitātes datiem, Vācija astoņu mēnešu laikā, kad tika īstenota operācija “Blitz”, no 1940. gada 7. septembra līdz 1941. gada 11. maijam, uz Lielbritāniju nometa 450 000 aviācijas bumbu. 450 000 bumbas 247 dienās ir vidēji 1821 bumba dienā. Dažās dienās kaujas uzlidojumus veica pat 300 vācu bumbvedēji. Vidēji dienā gāja bojā 160–175 cilvēki. Kopumā tika iznīcinātas 2 miljoni māju, no kurām 60% atradās Londonā.

“Blitz” beidzās ar Vācijas stratēģisku neveiksmi. Bombardēšana nespēja demoralizēt britus un piespiest viņus padoties, kā arī nenodarīja būtisku kaitējumu Lielbritānijas ekonomikai un militārajai rūpniecībai.

Protams, ir nepareizi tieši salīdzināt Otrā pasaules kara nacistu “Blitzu” ar pašreizējo Krievijas “Blitzu” pret Ukrainas pilsētām, ciemiem, sievietēm, vecmāmiņām, vectēviem un bērniem, ko Krievijas Federācija īsteno jau trīs gadus, astoņus mēnešus un divdesmit dienas.

Lai arī tieša salīdzināšana ar Putina režīma rīcību šodien būtu nevietā, jo mūsdienu “blics” ir izstiepts laikā un mazāk intensīvs, atsevišķas paralēles tomēr kļūst arvien redzamākas. Pašreizējie Krievijas uzbrukumi Ukrainas pilsētām nereti tiek veikti ar daudz mazāku skaitu raķešu vai dronu, tomēr to precizitāte ir daudz augstāka nekā Otrā pasaules kara laika aviobumbām. Toreiz trāpījums piecu kilometru rādiusā tika uzskatīts par veiksmi.

Pagājušajā naktī Kijevā Krievijas raķetes un droni trāpīja dzīvojamām mājām, tika sabombardēta Azerbaidžānas vēstniecība, bet Odesas apgabalā uzbrukts tirgum. Kijivā bojā gājuši vismaz seši cilvēki, 35 ievainoti, bet Čornomorskā vēl divi mirušie un 11 cietušie.

Krievijas uzbrukumi, gluži kā 20. gadsimta nacistiskais “Blitz”, nesniedz militāru izrāvienu. Tie rada sāpes, ciešanas un postu civiliedzīvotājiem, bet nepanāk Krievijas cerēto. Kā norāda vairāki politiskie analītiķi, šī ir stratēģija, kas bija lemta neveiksmei jau pašā sākumā.

