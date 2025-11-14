“Ja ukraiņi to izdarīs, principā viss krievu kontingents tur paliek bez apgādes,” Rajevs iezīmē kartē sarkanās līnijas 0

LA.LV
19:35, 14. novembris 2025
Viedokļi

Šobrīd notiek kaujas Kupjanskā un krievi savos kanālos situāciju pasniedz tā, ka “viss vienos vārtos”, bet patiesībā situācija frontē ir sarežģītāka.

RAKSTA REDAKTORS
TV24
“Ukraiņi ir veikuši pretuzbrukumu un vienīgais normālais krievu apgādes ceļš ir pārgriezts, kas nozīmē, ka viss, kas ukraiņiem teorētiski ir jāizdara, jāieiet dziļāk teritorijā un jāpārgriež arī otrs piegādes ceļš. Tad viss krievu kontingents paliek bez apgādes, vienīgi varbūt kāda dronu piegāde paliek,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāsta raidījuma vadītājs Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.

Novērojot situāciju Ukrainā, Novopavlivskes virzienā Ukrainas Aizsardzības spēki identificē ienaidnieka bruņumašīnas un uzbrūk tām ar bezpilota lidaparātiem (FPV).

Krievijas okupācijas spēki krāj ekipējumu ofensīvai Novopavļivkas virzienā. Ukrainas spēki identificē ienaidnieku un veic mērķtiecīgus triecienus. Par to ziņoja “1+1” kara korespondente Jūlija Kirijenko, kura publicēja video, kurā redzama divu Krievijas tanku iznīcināšana ar Ukrainas bezpilota lidaparātu (FPV) palīdzību.

Pēc žurnālista teiktā, šajā apgabalā pagaidām nav bijuši aktīvi okupantu uzbrukumi, taču situācija saasinās.

“Šos divus tankus laikus pamanīja bezpilota lidaparātu piloti. Tie tika notriekti. Situācija šajā apgabalā saasinās. Aktīvu uzbrukumu vēl nav. Taču krievu karavīri veic savu “ložņājošo virzību”, ienākot meža joslās pa diviem vai trim, tuvojoties arvien tuvāk mūsu pozīcijām un ierokoties ,” raksta kara korespondents.

Žurnālists norāda, ka ofensīvas operācijas šajā virzienā ir grūtākas plašo atklāto lauku dēļ. Tomēr, kā zināms, ienaidniekam nerūp milzīgie kājnieku zaudējumi.

Tikmēr Pokrovskas sektorā, pēc Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, kopš diennakts sākuma un līdz svētdienas plkst. 16.00 okupanti ir veikuši 60 mēģinājumus padzīt Ukrainas karaspēku no to pozīcijām. Aizsardzības spēki atvaira ienaidnieku un jau ir atvairījuši 37 uzbrukumus.

TV24
