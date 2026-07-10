Krievijas “ēnu flote” zem trieciena? Ukraina ziņo par vērienīgu operāciju 0
Ukraina paziņojusi par kārtējo uzbrukumu Krievijas kuģiem Azovas jūrā, apgalvojot, ka bezpilota sistēmu spēki naktī uz 10. jūliju veikuši triecienus vēl 13 tā dēvētās Krievijas “ēnu flotes” kuģiem.
Par operāciju paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi jeb “Madjārs”.
Pēc viņa teiktā, kopumā pēdējo piecu dienu laikā Ukrainas spēki esot skāruši jau 48 Krievijas kuģus. No tiem 13 vienas nakts laikā.
“Azovas filiāle Čornobajevkai – vēl 13 “ēnu flotes” vienības uzbrukumā pie Krimas. 48 peldlīdzekļi skarti 120 stundu laikā,” paziņojis Brovdi.
Viņš norādīja, ka šajā operācijā esot cietuši 10 tankkuģi, sauskravas kuģis, prāmis un jūras velkonis.
“Mums ir dilemma – vai, sūtot tankkuģus uz Krimu, Krievija demonstrē drosmi vai neapdomību?” komentēja Ukrainas amatpersona.
Ukraina iepriekš vairākkārt vērsusi uzmanību uz Krievijas tā dēvēto “ēnu floti” – kuģiem, kurus Maskava izmanto, lai apietu starptautiskās sankcijas un turpinātu naftas un citu energoresursu eksportu.
Vienlaikus Ukrainas puse ziņojusi arī par citiem uzbrukumiem Krievijas infrastruktūrai. Pēc Brovdi teiktā, tajā pašā naktī bezpilota sistēmu spēki esot veikuši triecienus piecām elektroapgādes apakšstacijām okupētajā Krimā.
Krievijas puse pagaidām nav apstiprinājusi Ukrainas paziņoto informāciju par kuģu bojājumiem.
Iepriekš Ukraina ziņoja arī par citiem uzbrukumiem Krievijas “ēnu flotes” kuģiem Azovas un Melnās jūras reģionā, norādot, ka šādas operācijas ir daļa no centieniem ierobežot Krievijas loģistikas un energoresursu eksporta iespējas.
“Ēnu flotes” jautājums pēdējos gados kļuvis par vienu no būtiskākajiem sankciju apiešanas tematiem, jo Krievija pēc iebrukuma Ukrainā arvien vairāk izmanto kuģus ar mainītu īpašnieku struktūru, neskaidru apdrošināšanu vai reģistrāciju citās valstīs.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.