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Valsts lielākajā daļā līs – vai sestdien redzēsim arī sauli? 0

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LETA
14:50, 10. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Sestdien Latvijā atkal iespējams lietus, taču kļūs siltāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Nakts sākumā debesis vietām skaidrosies, tomēr lietus mākoņi vēl vietām valsts dienvidos nesīs īslaicīgu lietu, un pērkona negaisu.

Nakts otrajā pusē Latvijai no austrumiem pietuvosies ciklona centrs, līdz ar to debesis aizklās mākoņi, un valsti no austrumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, kas Latvijas lielākajā daļā atnesīs lietu.

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Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +12..+17 grādiem.

Rīgā debesis nakts pirmajā pusē vēl brīžiem skaidrosies, bet rīta stundās tās aizklās mākoņu sega, kas atnesīs lietu. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +16..+18 grādi.

Sestdienā mākoņi aizsegs debesis, un valsts lielākajā daļā līs, vietām arī iespējams pērkona negaiss. Vējam pūšot lēni, galvenokārt no ziemeļu puses, atsevišķās teritorijās izveidosies migla.

No rīta līča piekrastē, bet no pēcpusdienas jūras piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, sasniedzot ātrumu 15 metri sekundē.

Dienas otrajā pusē vietām debesis skaidrosies, un gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

Arī Rīgā laiks galvenokārt būs mākoņains, dienas sākumā palaikam gaidāms lietus, bet pēcpusdienā, nokrišņiem mitējoties, debesis skaidrosies. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap +20 grādiem.

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