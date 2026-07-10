Vecākiem cilvēkiem īpaši svarīgi! Vienkāršs skatiens acī varētu novērst vienu no biežākajām slimībām pasaulē – izmēģini! 0
Vienkāršs skatiens acī, un ārsti, iespējams, jau vairākus gadus iepriekš varētu zināt, cik stipri ir mūsu kauli. Osteoporoze, kas ilgi tika uzskatīta par “kluso slimību”, nākotnē varētu tikt pamanīta agrāk. Pasaulē tā ir viena no biežākajām ar novecošanu saistītajām slimībām. Daudzi pacienti par savu saslimšanu uzzina tikai pēc kaula lūzuma, raksta medijs “Bild”.
Saistība starp tīkleni un kaulu zudumu
Pētnieki no Singapūras un Apvienotās Karalistes pētījumā noskaidroja, vai osteoporozes risku iespējams agrāk noteikt, veicot acu izmeklēšanu.
Rezultāts: cilvēkiem, kuru tīklene bioloģiski izskatījās “vecāka”, osteoporoze tika konstatēta biežāk. Tātad acu veselība var būt saistīta ar kaulu blīvumu.
Bioloģiskais vecums ir svarīgāks par dzīves gadiem
Pētniecībā bioloģiskajai novecošanai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. Tā parāda, cik lielā mērā orgāni un audi patiesībā ir novecojuši, neatkarīgi no cilvēka faktiskā vecuma. To ietekmē, piemēram, dzīvesveids, slimības un gēni.
Tīklene var sniegt norādes par novecošanās procesiem organismā. Tomēr līdzšinējā mērīšanas metode ir dārga un grūti pieejama, ja nav konkrētu aizdomu par slimību.
Jauns rīks novērtē tīklenes fotogrāfijas
Nesen izstrādāts mākslīgā intelekta rīks ar nosaukumu “RetiAGE” to varētu mainīt. Tas, balstoties uz fotogrāfijām, pārbauda, vai tīklene bioloģiski izskatās vecāka, nekā būtu sagaidāms. Singapūrā sistēma tika pārbaudīta gandrīz 2000 gados vecāku pieaugušo. Tiem, kuru tīklene bija bioloģiski vecāka, biežāk tika konstatēti vājāki kauli gūžu un augšstilbu apvidū. Sākotnēji gan palika neskaidrs, vai tas var paredzēt osteoporozi vairākus gadus iepriekš.
Izvērtēti vairāk nekā 43 000 cilvēku dati
Britu pētnieku komanda analizēja 43 938 “UK Biobank” dalībnieku datus, kuriem sākotnēji nebija osteoporozes. Jo bioloģiski vecāka izskatījās tīklene, jo lielāks vēlāk bija osteoporozes risks – aptuveni par divpadsmit procentiem ar katru tīklenes vecuma pieaugumu. Šī saistība saglabājās arī pēc tādu faktoru kā smēķēšana, fiziskās aktivitātes vai diabēts ņemšanas vērā.
Īpaši bīstami ir gūžas lūzumi: 20 līdz 24 procenti skarto cilvēku nomira gada laikā, bet gandrīz 40 procenti izdzīvojušo pēc tam vairs nespēja patstāvīgi staigāt.
Pētījums norāda uz jaunām diagnostikas iespējām
Rezultāti parāda mākslīgā intelekta atbalstītu metožu potenciālu medicīnā. Šķiet, ka acs var atklāt vairāk par “iekšējo veselību”, nekā līdz šim tika uzskatīts.
Vienlaikus pētnieki uzsver, ka tas ir novērojuma pētījums. Tas nepierāda, ka izmaiņas tīklenē izraisa vai veicina osteoporozi. Pētījumi joprojām ir eksperimentāli, taču tie sniedz norādes, ka kaulu problēmas, piemēram, osteoporoze, var atspoguļoties arī acīs.