“Deguna priekšā aizņēma vietu, bet bērnu nav…” Ģimenes stāvvietu kultūra pie “TC Sāga” sanikno vecākus 0
Sociālajos medijos uzvirmojusi kārtējā karstā diskusija par autovadītāju kultūru Latvijā un to, kam tad īsti ir tiesības parkoties tirdzniecības centru izveidotajās “ģimenes stāvvietās”.
Kāda sieviete vietnē “Threads” dalījusies ar nepatīkamu pieredzi pie tirdzniecības centra “Sāga”:
“Taisos ar meitu noparkoties pie TC Sāga, ģimenes stāvvietā. Deguna priekšā to vietu aizņem cita mašīna, no kuras izkāp 3 pieaugušie, bērnu nav. Uz manu komentāru, ka tā vieta ir paredzēta apmeklētājiem ar bērniem, man atbildēja “bet man ir līdzi bērnu autobeņķis” un vispār es taisu sastrēgumu.“
Komentētāju viedokļi šajā jautājumā dalās. Daļa norāda, ka šīm stāvvietām nav juridiska statusa un tās drīkst izmantot jebkurš.
Kāda lietotāja raksta: “Šī zīme nav oficiāla ceļu satiksmes zīme, tad juridiski tā nav pielīdzināma, piemēram, invalīdu stāvvietai, kur par neatļautu izmantošanu ir paredzēts sods. Tas uzbūve ir platāka, lai ērtāk izņemt bērnu ratus vai pavisam mazuļus. Jebkurš kas grib tur var likt savu auto.”
“Kur pirmais brauc, tas pirmais stāv”, uzskata cits lietotājs.
Savukārt kāda diskusijas dalībniece saskata problēmu pašu vecāku vēlmē novietot auto pēc iespējas tuvāk veikala durvīm: “Pie Sāgas ir milzīga stāvvieta. Kur problēma noparkoties tālāk, kur neviens netraucē un blakus nav citu a/m, kas traucētu izņemt bērnu autobeņķi?”
Kāds norāda: “Stāvvietas “Ģimenei ar bērniem” nav oficiālas. Attiecīgi tajās stājoties, cilvēki rēķinās, ka arī blakus apstāsies auto ar bērniem. Bet bērni kāpjot ārā no auto, bieži atsper vaļā durvis ar švunku. Un arī ar šo rēķinās citas ģimenes. Nu, jūs sapratāt.”
Daļa komentētāju aizstāvēja ierakstā pausto un apstiprina problēmas esamību:
“Jā, arī man ir bijušas ļoti daudz tādas situācija jo īpaši pie TC Sāga.. pat vienu reizi 3 pieaugušie izkāpa un pārdzīvoja ka noparkojušies ģimenes stāvvieta bet neko lietas labad nedarīja.”
“Jā, man ir bijusi precīzi tāda pati situācija. Pie Sāgas kā reizi. Tur acīmredzami tāda publika, kura ar galvu ne pārāk māk domāt.”
Viens no diskusijas dalībniekiem raksta: “Pff. Visi tie stulbie komentāri – likumā tas nav.. bla bla blaa. Likumā daudz kas nav. Tāpat, ja policija neredz arī var darīt visu kas ienāk prātā – traktēt var dažādi.”
Ieraksta autore diskusijas noslēgumā salīdzināja Latviju ar pieredzi ārpus valsts robežām.
“Mums bija pieredze citā valstī – stāvam patiesi garas rindas galā ar meitu, kurai tajā brīdī bija 8 mēneši. Pieskrien sieviete, paķer aiz rokas, aizvelk pie kases, nobīda savas preces un liek likt savus pirkumus pirms viņas. Tāds kontrasts ar daļu sabiedrības Latvijā, kam ir nospļauties uz visu, “esmu pirmais un lepojos ar to, ka par to nesaņemšu sodu”.”
Diskusija par “ģimenes stāvvietām” vēlreiz izgaismo konfliktu starp noteikumiem, pieklājību un katra paša izpratni par to, kas ir “taisnīgi”. Vieniem šīs vietas ir tikai informatīva zīme bez juridiska spēka, citiem – pašsaprotams cieņas jautājums pret vecākiem ar maziem bērniem.
Ieskats diskusijā: