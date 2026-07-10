“Krievijai palicis tikai viens trumpis” – Zelenskis atklāj Ukrainas jauno iespēju 0
Ukraina ir ieguvusi “iespēju logu”, pateicoties Aizsardzības spēku pozīciju nostiprināšanai frontē un gaisa telpā, informē “Dialog.UA”. Vienlaikus valsts sākusi īstenot projektu FREYA – jaunu Eiropas sistēmu ballistisko raķešu pārtveršanai, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Zelenskis norādīja, ka NATO samita laikā pasaules līderi esot nonākuši pie secinājuma – Ukraina ir kļuvusi stiprāka.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka šie rezultāti galvenokārt ir iespējami pateicoties Ukrainas karavīriem.
“Šobrīd mums ir iespēju logs. Ukraina ir kļuvusi stiprāka gan kaujas laukā, gan gaisā. Un visi redz attiecīgos rezultātus, pirmkārt, pateicoties mūsu karavīriem. Es viņiem esmu ļoti pateicīgs,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī norādīja, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins saņemot objektīvu informāciju par situāciju un saprotot, ka iepriekšējās priekšrocības vairs nav.
Pēc Zelenska teiktā, Krievijai šobrīd palikusi tikai viena būtiska priekšrocība – ballistiskās raķetes, ar kurām Maskava veic “šausminošus triecienus” pret civiliedzīvotājiem.
Zelenskis īpašu uzmanību pievērsa projektam FREYA. Tā ir Ukrainas izstrādāta Eiropas modeļa pretaballistisko raķešu aizsardzības sistēma, kurai jāspēj darboties līdzīgi kā ASV ražotajai Patriot sistēmai.
Vienlaikus FREYA plānots izveidot lētāku un tādu, ko iespējams ražot lielākos apjomos.
Pirmā tikšanās par projekta īstenošanu tuvākajā laikā notiks Francijā, piedaloties valstu līderiem un aizsardzības nozares pārstāvjiem.
“Ja līderi, viņu ražošanas iespējas un uzņēmumi atbalstīs FREYA, šis projekts sāks darboties jau tuvākajā laikā,” sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Patriot joprojām ir pasaulē vadošā pretgaisa aizsardzības sistēma, un pateicās ASV un Eiropas partneriem par piegādātajiem kompleksiem.
Zelenskis arī atgādināja par Francijas jaunās paaudzes sistēmu SAMP/T NG, kas tiek uzskatīta par Patriot analogu, un pauda cerību, ka Ukraina šos kompleksus varēs saņemt, pateicoties vienošanās procesam ar Franciju.
Tomēr Patriot un SAMP/T NG raķešu ražošanas iespējas ir ierobežotas – tās tiek izgatavotas nelielos daudzumos, bet piegāžu rindas ir ļoti garas.
Tieši tāpēc Ukraina sākusi attīstīt savu projektu FREYA.
“Ļoti ceru uz šī projekta panākumiem,” uzsvēra Zelenskis.
Iepriekš Zelenskis paziņoja, ka ar starptautisko partneru atbalstu Ukraina varētu paātrināt sava Patriot analogam līdzīga kompleksa izstrādi.
Tāpat Ukrainas prezidents informēja, ka tuvākajās dienās valsts saņems jaunu palīdzības paketi ar Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu raķetēm no ASV un Eiropas Savienības.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.