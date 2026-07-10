Foto. Scanpix/LETA

Stjuarti brīdina par 5 lietām, kas var izbojāt ceļojumu, tostarp nekad neej uz tualeti lidmašīnā zeķēs 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:07, 10. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lidmašīnas apkalpes darbinieki atklājuši biežākās kļūdas, ko pieļauj pasažieri lidojumu laikā. Dažas no tām var šķist pavisam nevainīgas, tomēr tās var radīt nepatīkamas sekas – no atteikuma iekāpt lidmašīnā līdz pat izjukušam atvaļinājumam, vēsta izdevums “The Mirror”.

Ukraina atklājusi Kremļa Ahileja papēdi – tas var kļūt par pēdējo pilienu Putinam
Kokteilis
Ko darīt, lai dzīvē piesaistītu veiksmi un naudu? Numerologi atklāj slepenos ieradumus, pamatojoties uz jūsu dzimšanas datumu
Putins ir satriekts, bet nepadosies: alianse uztraucas, ka Eiropā varētu atvērties vēl viena kara fronte
Lasīt citas ziņas

Par biežāk pieļautajām kļūdām stāstīts BBC podkāstā, kurā piedalījās arī finanšu eksperts Martins Lūiss.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Par šo skaļi nerunā – solārās elektrostacijas padara aklus pilotus un gaisā sadedzina putnus
Kā rezervēt vietu lidmašīnā, lai neviens nesēdētu blakus: atklāts viltīgs triks
Mājas
Sunītis lidmašīnas salonā? Laipni lūgti! Taču ir nianses, kas jāzina, piemēram, par barošanu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.