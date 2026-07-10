Stjuarti brīdina par 5 lietām, kas var izbojāt ceļojumu, tostarp nekad neej uz tualeti lidmašīnā zeķēs 0
Lidmašīnas apkalpes darbinieki atklājuši biežākās kļūdas, ko pieļauj pasažieri lidojumu laikā. Dažas no tām var šķist pavisam nevainīgas, tomēr tās var radīt nepatīkamas sekas – no atteikuma iekāpt lidmašīnā līdz pat izjukušam atvaļinājumam, vēsta izdevums “The Mirror”.
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Par biežāk pieļautajām kļūdām stāstīts BBC podkāstā, kurā piedalījās arī finanšu eksperts Martins Lūiss.