“780 eiro uz papīra?” Piedāvāto atalgojumu aptiekā salīdzina ar izdzīvošanu zem tilta 40
Sociālajā medijā “Threads” plašu diskusiju izraisījis kāds darba sludinājums, kas daudziem licis aizdomāties par atalgojuma līmeni Latvijā. Kāds lietotājs dalījies ar ekrānuzņēmumu, kurā redzama Mēness aptieka vakance aptiekas palīgam ar norādīto atalgojumu – 780 eiro bruto mēnesī.
Ieraksta autors savu neizpratni neslēpj:
“Mēness aptiekā aptiekas palīga alga zem katras kritikas… €780 bruto. WTAF? Kurš ko tādu var atļauties saņemt? Un aptiekā? Varētu domāt, ka nepelna gana, lai maksātu darbiniekiem. Shame on you!”
Diskusija ātri vien pārauga plašākā sarunā par darba tirgu, dzīves dārdzību un to, vai šāds atalgojums mūsdienās vispār ir pietiekams iztikai. Daudzi komentētāji atzina – problēma nav tikai vienā konkrētā vakancē, bet kopējā tendencē, kur prasības darbiniekiem nereti aug, kamēr piedāvātais atalgojums paliek ļoti zems.
Kāds lietotājs ironizē:
“Brīnums, ka nav vēl pierakstīts “konkurētspējīgs atalgojums”, jo šis atalgojums principā sacenstos tikai ar dzīvi zem tilta.”
Savukārt kāda sieviete norāda uz būtisku detaļu – sludinājumā minētā summa ir pirms nodokļiem:
“Bruto? Hallo, rēķini nav vairāk jāmaksā?”
Citi dalās ar savu pieredzi un atzīst, ka līdzīgas situācijas redzamas arī citās nozarēs.
“Es domāju, te veselu sadaļu varētu par šiem sludinājumiem aprunāt. Es katru reizi, kad ko tādu redzu, pilnīgi asaras acīs… zinot, cik viss apkārt dārgs,” raksta kāds komentētājs.
Diskusijā izskan arī salīdzinājumi ar citām sabiedrībai svarīgām profesijām. Kāds atgādina, ka līdzīga situācija esot vērojama arī valsts sektorā: “Ugunsdzēsējiem arī redzēju kādu pusgadu atpakaļ sludinājumu NVA – minimālā alga…”
Tikmēr darba meklētāji norāda uz kādu citu problēmu – nereti darba devēji sagaida plašu prasmju klāstu, taču piedāvātais atalgojums tam neatbilst.
“Es jau tik ilgi meklēju darbu, bet pagaidām bez rezultātiem. Toties darba devēji prasa tik garu prasību sarakstu,” raksta kāds diskusijas dalībnieks.
Tomēr daļa komentētāju uzskata citādi.
“Taču tas ir palīgs, nevis asistents. Par palīgu var strādāt cilvēks ar jebkuru izglītību, viņa pienākumi ir uzkopt telpas un pieņemt preces, tāpēc ir normāli, ka apkopējs saņem minimālo algu. Mūsu valstī tā ir,” raksta kāds komentētājs.
Savukārt citi tam nepiekrīt, uzsverot, ka amata nosaukums nevar būt pamatojums neatbilstoši zemam atalgojumam.
“Attaisnojums? Kam? Necienīgam atalgojumam par paveiktu darbu? Amats ir, darbs paveicams ir, bet atalgojums – nav pietiekošs iztikai,” norāda kāds diskusijas dalībnieks.
Diskusijas noslēgumā vairāki komentētāji atgriežas pie vienas un tās pašas problēmas – darba devēji paši bieži saskaras ar darbinieku trūkumu, vienlaikus piedāvājot atalgojumu, kas daļai sabiedrības šķiet neatbilstošs.
“Katrs drīkst piedāvāt tādu algu, kā vēlas, un pēc tam sūdzēties, ka nevar atrast darbiniekus. Tā jau ir klasika,” rezumē kāds lietotājs.
Viens darba sludinājums tādējādi kļuvis par plašāku diskusiju par Latvijas darba tirgu – kur beidzas uzņēmēja iespējas un sākas jautājums par to, vai cilvēks ar godīgu darbu spēj nodrošināt sev cienīgu dzīvi.
Kāda ir algu situācija valstī?
Centrālās statistikas pārvaldes datos norādīts, ka 2026. gada pirmajā ceturksnī vidējā bruto darba samaksa Latvijā sasniedza 1831 eiro, bet darba samaksas mediāna bija 1457 eiro bruto.
Darba samaksas līmenis dažādās nozarēs būtiski atšķiras – augstākas algas Latvijā tradicionāli vērojamas finanšu, informācijas un komunikācijas, kā arī enerģētikas jomās, kamēr daudzās apkalpojošajās profesijās atalgojums joprojām ir krietni zemāks.
Jautājums par to, vai konkrētais piedāvājums ir “atbilstošs” vai “zem katras kritikas”, komentāros kļuva ne tikai par vienu vakanci, bet arī par plašāku sarunu par to, cik lielai jābūt algai, lai cilvēks par pilnas slodzes darbu varētu justies finansiāli droši.
Ieskats “Threads” diskusijā: