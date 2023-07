Krievijas raķete trāpījusi daudzdzīvokļu namam Ļvivā, ir bojāgājušie

Krievijas raķete naktī uz ceturtdienu trāpījusi daudzdzīvokļu namam Ļvivā, Ukrainas rietumos, nogalinot vismaz trīs cilvēkus, pavēstījis pilsētas mērs Andrijs Sadovijs.

Viņš informējis, ka raķetes trāpījuma rezultātā bojāti aptuveni 60 dzīvokļi un 50 automašīnas.

Naktī uz ceturtdienu krievu iebrucēji kārtējo reizi pakļāvusi Ukrainas pilsētas apšaudei, no Melnās jūras palaižot spārnotās raķetes “Kalibr”.

Gaisa trauksme tika izsludināta gandrīz visā Ukrainas teritorijā, izņemot Doneckas apgabalu.

Iepriekš Ļvivas apgabala kara administrācijas vadītājs Maksims Kozickis informēja, ka krievu raķete pilsētā trāpījusi kādam kritiski svarīgās infrastruktūras objektam.

Tērzēšanas platformā “Twitter” ievietoti video un attēli, kuros redzamas uzbrukuma sekas.

🚨🚨🚨Breaking: #Russian strikes target Lviv, Ukraine causing damage to critical infrastructure and injuring civilians. Tensions escalate in the region. #Ukraine #Lviv #RussianStrikes pic.twitter.com/HAgAfW8psi

Russia attacked Lviv with Caliber missiles. A critical infrastructure facility and an apartment building were damaged (60 apartments, 50 cars, 3 dead, 8 injured). pic.twitter.com/JdNkDJFYyz

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!

There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023