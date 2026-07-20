Ekrānšāviņš no “X”.

Krievijas triecienā civilajam kuģim Melnajā jūrā nogalināti desmit jūrnieki 0

Pievieno LA.LV
LETA
11:42, 20. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga, un šajā triecienā nogalināti desmit jūrnieki, pavēstīja Ukrainas Jūras ostu administrācija.

Pensionāriem atpūta pie ezera beidzas letāli – tiek uzskatīts, ka viņus nonāvējis lācis 7
Veselam
Ko ēst, lai uzturētu savas nieres lieliskā stāvoklī: 9 visnoderīgākie pārtikas produkti
Kokteilis
Frāzes, kuras mīļā miera labad neteikt latviešu sievietei – pat tad, ja tuvojas pasaules gals 1
Lasīt citas ziņas

Deviņi bojāgājušie ir apkalpes locekļi, vēl viens – Ukrainas Jūras ostu administrācijas filiāles locis.

Kopumā uz kuģa atradās 17 apkalpes locekļi – Sīrijas un Indijas pilsoņi, kā arī Ukrainas locis.

Astoņus jūrniekus izdevās izglābt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Pēteris Apinis: Donalda Trampa diēta – ekoloģiski audzēts steiks, skābēti kāposti un citi fermentēti produkti, režīms un fiziskās aktivitātes
Zinātnieku nakts. Zinātnes izcilība vai praktiski un pa lēto?
Veselam
Īpaši gaidīti 0-, A- un B- asinsgrupas donori; Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 14 izbraukumos

Ukrainas Jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar trim spārnotajām raķetēm kuģim “Golden Leo”. Kuģa īpašnieks ir Turcijas uzņēmums, un tas kuģo zem Gvinejas-Bisavas karoga.

Kā norādīja Ukrainas atjaunošanas, infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, kuģis pēc kukurūzas iekraušanas izbrauca no Ukrainas ostas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šī ir pirmā reize, kad mēs ar kaut ko tādu saskaramies” – negaidīta atziņa no Maskavas
“Nāves zona” strauji paplašinās – frontē parādījies jauns “slepkava”, no kura vairs nevar paslēpties
“Tas nebija nejauši.” Zelenskis atklāj iemeslus, kāpēc naktī tika uzbrukts tieši “Wildberries” noliktavām Piemaskavā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.