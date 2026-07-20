Krievijas triecienā civilajam kuģim Melnajā jūrā nogalināti desmit jūrnieki 0
Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga, un šajā triecienā nogalināti desmit jūrnieki, pavēstīja Ukrainas Jūras ostu administrācija.
Deviņi bojāgājušie ir apkalpes locekļi, vēl viens – Ukrainas Jūras ostu administrācijas filiāles locis.
Kopumā uz kuģa atradās 17 apkalpes locekļi – Sīrijas un Indijas pilsoņi, kā arī Ukrainas locis.
Astoņus jūrniekus izdevās izglābt.
Ukrainas Jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar trim spārnotajām raķetēm kuģim “Golden Leo”. Kuģa īpašnieks ir Turcijas uzņēmums, un tas kuģo zem Gvinejas-Bisavas karoga.
Kā norādīja Ukrainas atjaunošanas, infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, kuģis pēc kukurūzas iekraušanas izbrauca no Ukrainas ostas.
While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.
Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026