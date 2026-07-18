“Tas nebija nejauši.” Zelenskis atklāj iemeslus, kāpēc naktī tika uzbrukts tieši “Wildberries” noliktavām Piemaskavā 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nācis klajā ar paziņojumu, kāpēc Ukrainas bruņotie spēki naktī uz 18. jūliju veica triecienus Krievijas uzņēmuma “Wildberries” loģistikas centriem Maskavas un Tambovas apgabalos.
Pēc Zelenska teiktā, šie objekti tika izmantoti ne tikai komerciālām vajadzībām, bet arī Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa apgādei.
Ukrainas prezidents norādīja, ka noliktavās atradās sankcionētas bezpilota lidaparātu sastāvdaļas un navigācijas aprīkojums, kas esot paredzēts Krievijas militārajām vajadzībām.
“Tā bija mūsu atbilde uz Krievijas teroru pret Ukrainas civiliedzīvotājiem un infrastruktūru,” sacīja Zelenskis, skaidrojot Ukrainas tālās darbības triecienus Krievijas teritorijā.
Pēc Ukrainas prezidenta teiktā, naktī uz 18. jūliju Ukrainas spēki veica uzbrukumus vairākiem Krievijas militāriem un stratēģiskiem objektiem – tostarp “Wildberries” loģistikas centriem, naftas infrastruktūras objektam Noginskā Maskavas apgabalā, kā arī objektiem okupētajā Krimā.
Zelenskis uzsvēra, ka “Wildberries” noliktavas Maskavas un Tambovas apgabalos atradās vairāk nekā 500 un aptuveni 700 kilometru attālumā no Ukrainas robežas.
Pēc viņa teiktā, šo loģistikas centru bojāšana pārtraukusi sankcionēto tehnoloģiju un aprīkojuma piegādes Krievijas militāri rūpnieciskajam kompleksam.
Vienlaikus Krievijas amatpersonas iepriekš apstiprināja, ka “Wildberries” loģistikas centriem uzbrukuši bezpilota lidaparāti, taču Maskava nav sniegusi tādu pašu skaidrojumu par iespējamo objektu izmantošanu militārām vajadzībām.
Uzbrukumi “Wildberries” objektiem Krievijā izraisīja plašu rezonansi, jo iepriekš Ukrainas spēki salīdzinoši reti bija vērsušies pret šāda veida komerciālās infrastruktūras objektiem.
Šis incidents notika laikā, kad Ukraina arvien biežāk izmanto tālās darbības bezpilota lidaparātus, lai uzbruktu Krievijas teritorijā esošiem militāri nozīmīgiem un ar kara ekonomiku saistītiem objektiem.
The Wildberries logistics center in Elektrostal, Moscow Region Russia's second-largest order processing hub for the country's biggest e-commerce retailer has been destroyed, with supporting structures collapsing. pic.twitter.com/psFhI3okY9
— GeoInsider (@InsiderGeo) July 18, 2026
Ukrainian UAVs hit the largest order-processing hub of Wildberries, Russia's biggest e-commerce retailer, in the Moscow region. pic.twitter.com/hJVhNEOcMt
— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
💥 Moscow: Ukrainian drones blew up the 2nd largest Wildberries warehouse in Russia in the Moscow suburb of Elektrostal, 33 miles east of the Kremlin. pic.twitter.com/AQZfq7NEcV
— Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026
💥 Russian air defense striking a major
Wildberries distribution hub in Russia.
Tambov region.
Wildberries is a Russian Amazon knockoff. pic.twitter.com/zM8HIqeNnQ
— Igor Sushko (@igorsushko) July 18, 2026