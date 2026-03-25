Foto: REUTERS/SCANPIX.

Krimā ziņo par pusaugu meiteņu pazušanu; okupācijas "policija" nereaģē

18:21, 25. marts 2026
Martā Krievijas okupētajā Krimā, Aluštā un Simferopolē, tika reģistrēti divi meiteņu pazušanas gadījumi, taču tiesībsargu reakcija aprobežojās ar formalitātēm.

Okupētajā Krimas pussalā tiek ziņots par nepilngadīgo pazušanu, taču vietējās varas iestādes ignorē šos incidentus, liecina Nacionālā pretošanās centra dati. Saskaņā ar tā datiem, meitenes vecumā no 12 līdz 18 gadiem joprojām ir visneaizsargātākā grupa.

Kā rakstīts portālā Dialog.ua, jaunākie nepilngadīgo pazušanas gadījumi notika 8. martā Aluštā un 16. martā Simferopolē. Pazudušo radinieki apgalvo, ka vietējie drošības spēki aprobežojas ar formālām atbildēm un neveic nekādus reālus pasākumus pazudušo meklēšanā.

Vecāki saskaras ar necaurskatāmu izmeklēšanas procedūru un skaidras komunikācijas trūkumu. Dažos gadījumos informācija par pazušanas apstākļiem netiek izpausta, kas vēl vairāk sarežģī meklēšanu.

Ņemot vērā Krimas informatīvo izolāciju un efektīvas uzraudzības trūkumu, šādi noziegumi joprojām netiek izmeklēti. Nacionālās pretošanās centrs neizslēdz noziedzīga tīkla eksistēšanu, kas specializējas cilvēku tirdzniecībā.

Šī situācija izceļ sistēmiskas drošības problēmas civiliedzīvotājiem okupētajās teritorijās, kur praktiski nepastāv pamata bērnu aizsardzības mehānismi, vēstīts portālā.

