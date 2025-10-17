VIDEO. Šķiet, ka tagad benzīna Krimā kļūs vēl mazāk: Ukrainā šobrīd plosās graujošs ugunsgrēks 0
Naktī uz piektdienu Krievijas okupētajā Krimā Hvardijskes ciemā pēc dronu trieciena izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, vēsta “Telegram” kanāls “Krimskij veter”.
Atbilstoši provizoriskajai informācijai noticis trieciens arī munīcijas noliktavai.
Simferopolē bija dzirdami vismaz četri skaļi sprādzieni. Aculiecinieki ziņo par dūmu stabiem virs pilsētas.
Aculiecinieki publicē kadrus, kuros redzams ugunsgrēks naftas bāzē Hvardijskē. Pret rītu degšana kļuvusi spēcīgāka. Biezu dūmu stabs redzams no Simferopoles.
Hvardijskes naftas bāze pieder degvielas uzpildes staciju tīklam ATAN.
“Šķiet, ka tagad benzīna un dīzeļdegvielas Krimā kļūs vēl mazāk. “Kedr” ir Krimas lielākā ATAN zīmola degvielas uzpildes staciju tīkla īpašnieks. Tam ir vairāk nekā 100 degvielas uzpildes staciju. Turklāt “Kedr” pieder naftas bāžu tīkls un benzīna autocisternu parks,” ziņo “Krimskij veter”.
В окупованому Криму після атаки горить нафтобаза мережі АЗС ATAN, повідомляє Крымский ветер.
Окупанти заявили, що вночі півострів атакували безпілотники. Гауляйтера Аксенов повідомив про пошкодження кількох електропідстанцій.
У Саках, Євпаторії, Перекопському районі — аварійні… pic.twitter.com/qrKw8vBER9
— Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) October 17, 2025