Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti 0

Pastāv mīts, ka tikai tīršķirnes suņi ir paklausīgi un viegli apmācāmi. Taču realitāte nereti izrādās pretēja – jauktenīši bieži ir ne tikai veselīgāki un dzīvo ilgāk, retāk slimo, bet apmācībā neatpaliek no šķirnes suņiem. Vai tiešām bezšķirnes suns var būt labāka izvēle?

Gan jauktenīši, gan tīršķirnes suņi var saskarties ar veselības problēmām, tas ir skaidrs – pilnīgi drošu variantu nav. Tomēr būtiska atšķirība ir prognozējamībā.

Tīršķirnes suņiem slimību risks bieži ir zināms jau iepriekš, jo daudzas kaites ir tieši saistītas ar konkrētu šķirni – piemēram, gūžas displāzija, sirds slimības vai elpošanas problēmas.

Jauktenīšiem šādas “standarta” diagnozes paredzēt ir grūtāk, jo viņu ģenētika ir daudzveidīgāka, kas bieži vien darbojas par labu veselībai – to zinātnieki sauc par heterozes efektu, kad dažādu gēnu sajaukums samazina iedzimtu slimību risku.

Kāpēc tīršķirnes suņi slimo biežāk?

Šķirņu veidošana balstās uz konkrētu ārējo un rakstura īpašību nostiprināšanu. Lai to panāktu, selekcijā nereti tiek izmantoti radniecīgi dzīvnieki. Rezultātā līdz ar vēlamajām pazīmēm tiek pārmantotas arī ģenētiskas kaites.

Pētījumi rāda, ka suņiem ar šauru genofondu ir augstāks risks iedzimtām slimībām. Tāpēc tīršķirnes suņi statistiski biežāk slimo un dzīvo īsāku mūžu nekā jauktenīši, kuru gēni pastāvīgi “atjaunojas”.

