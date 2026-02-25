ziema, putenis, rīga, cilvēki, kupenas, sniegs
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Šī ir pašapkalpošanās valsts” – vides aktīviste aicina izvietot koplietošanas sniega lāpstas pieturās 0

20:23, 25. februāris 2026
Rīgā turpinoties diskusijām par ielu un ietvju tīrību vai netīrību ziemā, vides aktīviste Maija Krastiņa nākusi klajā ar ironisku, bet vienlaikus nopietnu priekšlikumu Rīgas domei.

Sociālajā tīklā “X” viņa vēršas pie Rīgas domes ar ideju sabiedriskā transporta pieturās atstāt koplietošanas lāpstas. “Gaidot (ilgi nenākošo) transportu, vismaz sasildīsimies ielu tīrot. Es nopietni,” raksta Krastiņa.

“Šī ir pašapkalpošanās valsts un pilsēta. To vajadzētu mazināt likumdošanas jomā, vairot – apkaimēs,” viņa piebilst.

Ko par to domā citi soctīklotāji?

Aigars: “Vēl varētu koplietošanas asfalta remonta komplektus nolikt krustojumos.”

Gundega: “Man jau slēgtā dzīvokļu nama pagalmā lāpsta tika salauzta pāris dienu laikā. Ielās viņām nav nekādu cerību izdzīvot.”

Politiskais ieberziens: “Latgales, Ķengaraga, Pļavnieku, Purvciema un Origo apkaimes lāpstu pirmajās 30 minūtēs:

A: Nozags
B: Nopiz*īs
D: Nogopīs
D: Paņems kā ”trofeinij”

Uzvarētājus izlozēsim 31. februārī.”

Inese: “Lāpstām GPS būs?”

Ivars: “Un pats pa sevi atskaitīs manu nodokļus atpakaļ. Ja es pats tīru jau visu ziemu ielu, tad kāpēc jāmaksā nodokļi šai domei?”

Azlem: “Atbalstu. Vēl vajadzētu šķembas, asfalta licēju un citu remonta tehniku, kur jāremontē ielas.”

Ilzegrēns: “Lāpstas tik būtu jāpieķēdē pagarā ķēdē, lai tām nepieaug kājas.”

E: “Ideja forša, bet diemžēl ne visa sabiedrība ir forša.”

Ilze: “Nu jau. Rīgas dome tev drīzāk 100€ sodu uzliks par nelikumīgu sniega tīrīšanu.”

Vai tu atbalstītu šādu iniciatīvu?

  • Man vienalga

