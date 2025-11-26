Stingrs brīdinājums ikvienam, kurš ļauj suņiem sevi bučot un laizīt muti 0
Ja tu ļauj sunim laizīt savu seju, tad ir kaut kas, kas par to būtu jāzina. Daudziem suņu saimniekiem šis cilvēka labākais draugs ir daudz tuvāks nekā jebkurš cits. Un, runājot par suņiem, tie patiešām bieži ir kā ģimenes locekļi, taču – ir brīdis, kad tuvums jau ir pārāk tuvs.
Mēs visi pazīstam kādu, kurš bučo savu suni un pat mīļ savam sunim atbildēt uz šiem skūpstiem. Tomēr, ļaujot sunim laizīt seju, cilvēku apdraud dažas biedējošas un slēptas lietas.
Kā zināms, suņu mutes ir diezgan netīras, tajās var mist mikroorganismi, kuru pārnešanas risks uz cilvēkiem ir zems, bet ne neiespējams, par to brīdina vietne Daily Record. Suņu mutē mīt daudzas baktērijas, tostarp Capnocytophaga canimorsus, kas retos gadījumos var izraisīt nopietnas infekcijas cilvēkiem.
Skandināvijas valstīs katru gadu tās skar 0,7 cilvēkus no miljona. ASV šī slimība netiek izsekota; tomēr līdz 2018. gadam bija ziņots par aptuveni 500 Capnocytophaga infekcijas gadījumiem.
Pēc eksperta teiktā medijam, cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu ir lielāks risks saslimt ar Capnocytophaga. Paaugstināts risks var būt arī gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem bez liesas, ar aknu slimībām vai tiem, kas pārmērīgi lieto alkoholu.
Tiem, kas ar to saslimst, tas var būt nāvējoši
Sākotnējie kapnocitofāgas simptomi ir apsārtums, sāpīgums ap brūci vai čūlu, kam seko drudzis, caureja, vemšana un galvassāpes. Kad Capnocytophaga nonāk asinsritē un netiek ārstēta, tā galu galā var izraisīt sepsi, gangrēnu, nieru mazspēju vai pat sirdslēkmi.
Šī iemesla ārsti iesaka sunim atvēlēt bučošanai kādu citu, mazāk jutīgu vietu, piemēram, roku. Pēc mājdzīvnieku aiztikšanas savukārt vajadzētu nomazgāt seju un rokas, kā arī regulāri vakcinēt mājdzīvniekus un veikt to zobu pārbaudes.
Mums nav jāvairās no šīs tuvības, taču mums ir jāsaprot ar to saistītie riski veselībai; ar apzinīgumu un vienkāršu higiēnu mēs varam turpināt droši un pārliecinoši baudīt savu mājdzīvnieku mīlestību, raksta medijs.